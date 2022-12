Knotfest Colombia: lo que debe tener en cuenta para asistir al concierto

Este viernes el Knotfest Colombia celebrará su tercera edición en el Complejo El Campín. Ya todo está montado para recibir una de las fiestas más grandes del año para el heavy metal

Este viernes se celebrará la tercera edición del Knotfest Colombia, tras dos años de ausencia por la pandemia de covid-19 y con una alineación de primer nivel. Las atracciones más grandes son Judas Priest, celebrando medio siglo de carrera ininterrumpida y recién ingresado al Salón de la Fama del Rock And Roll, y el regreso a los escenarios de Pantera, desde su separación en 2003. Con Phil Anselmo y Rex Brown de la formación clásica, los lugares de los fallecidos hermanos Abbott, Vinnie Paul y Dimebag Darrell serán cubiertos por el baterista de Anthrax, Charlie Benante, y el guitarrista de Ozzy Osbourne y Black Label Society, Zakk Wylde.

Otros nombres a seguir en este ‘carnaval oscuro’ incluyen entre otros a Bring Me The Horizon, Sepultura, Suicide Silence, Trivium, Venom y Walls Of Jericho. Por Colombia se presentarán las agrupaciones Acutor, Templa In Cinere y Ceguera.

Dividido en tres escenarios y programado para realizarse en el Complejo El Campín que incluye al Movistar Arena, el festival incluirá puntos de venta de comida, baños y el ya famoso museo de Slipknot, la agrupación detrás de la organización de este festival que se ha convertido en uno de los más respetados del heavy metal a nivel mundial.

Para garantizar la normal realización del evento, la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso que los siguientes tramos peatonales permanecerán cerrados hasta las 12:00 p.m. del 10 de diciembre:

- Cierre total de la calle 57A entre la Avenida NQS y la diagonal 61C (entrada del Movistar Arena), incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

- Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la Avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A. (La ubicación de las vallas se realizará al costado oriental de la ciclorruta, por lo que no afectará su uso).

Por su parte, a partir de las 12:00 a.m. de este jueves 8 de diciembre y hasta las 12:00 p.m. del sábado 10 de diciembre se realizarán los siguientes tramos viales:

- Cierre de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la Avenida NQS.

- Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la Avenida NQS.

- Cierre de la calzada occidental de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, incluido el sendero del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no será afectado por este cierre.

La Alcaldía también dispuso varios espacios autorizados para tomar servicio de taxi o de aplicación a la salida del Knotfest de manera provisional entre las 12:00 a.m. y las 2:00 a.m. del 10 de diciembre. Estos son los puntos designados:

Costado oriental del Estadio El Campín

- Transversal 28 entre calle 57 y transversal 25

- Diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24

- Bahía del Movistar Arena diagonal 61C

Costado occidental del Estadio El Campín

- Calle 59 entre carrera 35A y av. NQS

- Bahía Calle 57A con carrera 35

- Carrera 35 con calle 53A Bis

El ingreso al ‘carnaval oscuro’

Pantera, la legendaria banda de groove metal dará este viernes uno de sus primeros conciertos desde que se confirmó su reunión en el Knotfest Colombia (Facebook Hell And Heaven Open Air)

Las puertas de Knotfest Colombia se abrirán a partir de las 12:00 p.m. Se recomienda llegar temprano para agilizar el ingreso y no perderse a ninguno de los artistas. La organización del evento señala que no habrá parqueaderos oficiales del festival, por lo que se recomienda no llevar carro particular y priorizar otras formas de transporte. La taquilla del evento estará ubicada en el parqueadero sur del Estadio El Campín.

¿Qué no se puede ingresar?

- Maletas o maletines grandes

- Hebillas grandes en correas y reatas

- Objetos cortopunzantes

- Armas de cualquier tipo

- Cámaras profesionales de fotografía y video

- Cigarrillos o vapeadores

- Botellas de vidrio o plástico

- Sombrillas o paraguas

¿Qué se puede ingresar?

- Maletas personales o canguros

- Baterías para cargar celular

