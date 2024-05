Jota Pe Hernández reacciona a video de encapuchados en Universidad de Antioquia: “En qué momento se permitió estas guerrilleradas”

Jota Pe Hernández dijo sobre el vídeo de encapuchados en la Universidad de Antioquia que a esos individuos no les interesa estudiar y que deberían ir a la cárcel - crédito Colprensa-Mariano Vimos.

En la mañana del lunes 6 de mayo de 2024, circuló en redes sociales un video que muestra a un grupo de jóvenes vestidos con indumentaria oscura y el rostro oculto tras máscaras de tela roja en la Universidad de Antioquia.

Durante la grabación, que se ha extendido ampliamente por internet, se observa a los individuos voceando consignas maoístas antes de abandonar el lugar. Además, se registró la detonación de bengalas y otros dispositivos pirotécnicos.

Frente a estas escenas, el senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, preguntó en su cuenta de X que “¿En qué momento se permitió estas guerrilleradas en la universidades públicas?”

En su mensaje el congresista crítico con la gestión del Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, comentó de igual manera que Colombia no puede seguir escogiendo mandatarios que él considera como “políticamente correctos”. En cuanto a los encapuchados del vídeo dijo que esto deberían ir a la cárcel.

“¿En qué momento se permitió estas guerrilleradas en la universidades públicas? Colombia no puede seguir buscando líderes políticamente correctos, se requiere urgente MANO DURA! A estos guerrilleritos NO les instersa estudiar, deben ir a una cárcel, no a una universidad!”, dijo Hernández por medio de su cuenta de X.

Jota Pe Hernández dice que encapuchados que estuvieron en la Universidad de Antioquia deberían ir a la cárcel - crédito @JotaPeHernandez

Con respecto al vídeo antes mencionado, en las redes sociales, usuarios empezaron a afirmar que los implicados eran integrantes de organizaciones armadas ilegales con presencia dentro de la institución educativa superior.

Los individuos con el rostro cubierto colocaron sus telas en varios lugares, esparcieron pólvora, distribuyeron un comunicado en el que planteaban la pregunta: “¿está vigente el maoísmo?” y luego se retiraron. Afortunadamente, a pesar de este incidente, la universidad logró funcionar con normalidad. Además en las imágenes del suceso se pueden ver banderas o paños que fueron colgados en referencia a líderes socialistas y comunistas, tales como Iósif Stalin y Karl Marx.

En redes sociales, numerosas personas expresan su preocupación ante este tipo de manifestaciones y eventos recurrentes. Y es que, el pasado 19 de abril, la universidad fue evacuada tras la incursión de individuos encapuchados que ingresaron para conmemorar el aniversario del ya desaparecido grupo M-19.

Encapuchados en la Universidad de Antioquia generan controversia en redes sociales - crédito @JotaPeHernandez

Autoridades de la Universidad de Antioquia han verificado que, efectivamente, este suceso ocurrió dentro de los confines de la institución educativa pública. No obstante, han aclarado que, a pesar de su realización, no se generaron episodios de violencia ni se perturbó la tranquilidad y el orden público en el entorno universitario.

Sobre este suceso, la diputada del departamento de Antioquia, Verónica Arango en su cuenta de X dijo lo siguiente: “Señor Rector de la Universidad de Antioquia por favor puede explicarnos si estas imágenes ¿son del claustro universitario? Si es así déjeme decirle que la academia NO puede respaldar con su silencio las actividades clandestinas de presuntos guerrilleros que incitan al odio, al miedo y a la destrucción. Esto no es educación y no se puede tolerar”.

En cuanto al senador Jota Pe Hernández en otra de sus publicaciones recientes hizo referencia a la salida de Antanas Mockus del partido Alianza Verde, y además aseguró que se presentarán más renuncias en esa colectividad a raíz del reciente escandalo de los carrotanques de agua en La Guajira que vio envueltos a dos miembros de esta colectividad, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones e Iván Name, presidente del Senado de la República.

Las palabras del legislador al respecto fueron las siguientes: “SE FUE EL PROFESOR MOCKUS!! Y no será el único, sin duda alguna vendrán más renuncias. El acceso al poder, no puede traer consigo la ambición que conlleva a la corrupción. Hoy deseamos con todo el corazón, que todos los ladrones que cambiaron sus principios por plata, PAGUEN!”.