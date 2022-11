Exmánager de Epa Colombia atacó a la empresaria: “¿Qué se puede esperar de una mitómana?”

Epa Colombia recibe ataques de su exmánager, a quien ella lo acusó de haberle robado una fuerte suma de dinero.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, no termina de salir de un problema legal para, según sus seguidores, meterse en otro, como es común en la empresaria. En esta oportunidad, la mujer está en el ojo del huracán por cuenta de las acusaciones en contra de Alejandro Urrea, su exmánager, a quien acusó de haberla robado por intermedio de una agencia de influenciadores.

Cabe mencionar que todo ocurrió con una presunta denuncia que realizó Luisa Chima, otra reconocida creadora de contenido, a través de su cuenta de TikTok, en la que acusó a Empire House, propiedad de Urrea y que maneja a varios de los influenciadores colombianos, de haber incumplido algunos contratos.

“Resulta que por allá en mayo yo estaba tranquilita… Y me escribieron de una agencia que me quería ofrecer su portafolio de talentos… El cronograma nunca lo cumplieron, no hubo una sola pauta que saliera cuando era…”, según el relato de Chima, la agencia nunca cumplió los itinerarios que pactaron con la publicidad con el influenciador que servía elaborar las pautas de su marca.

Al parecer, mientras la empresaria bogotana revisaba redes sociales le apareció el StoryTime que había compartido Luisa Chima relatando su historia con Empire House. A través de sus InstaStories, Barrera Rojas compartió la opinión de lo que había ocurrido con su colega y aprovechó para acusar a Alejandro Urrea de no cumplir con los acuerdos de pago.

“Esa misma persona me robó a mí, me robó muchísimo tiempo más. Ni hablar de Syam Cosmetic que le robó más de 300 millones. Él jugaba a que era mi mánager y el mánager de MAV porque en su momento él nos conseguía cosas, pero obvio para robarle a empresas grandes en Colombia”, escribió inicialmente la empresaria de keratinas.

