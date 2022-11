Liberland: concejal denuncia a alcalde de Manizales por usurpar funciones de Cancillería al reconocer país inexistente

Representante de Liberland en Colombia, Randy Thompson y el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

El caso de Liberland, país con el que el alcalde de Manizales suscribió un acuerdo de colaboración educativa pese a que ni Colombia ni ningún otro país del mundo lo reconoce como un Estado soberano, ya llegó a manos de la Procuraduría General de la Nación. El concejal de esa ciudad, Cristian Pérez, afiliado al partido político Alianza Social Independiente (ASI), interpuso una denuncia disciplinaria contra Carlos Mario Marín por haber asumido funciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y no al mandatario de un ente territorial.

El pasado martes 8 de noviembre se anunció públicamente que, Marín y Randy Thompson, el supuesto cónsul de Liberland, firmaron una “estrategia de inglés para el empleo”: el país inexistente acordó brindar 5.000 cupos para que los manizalitas estudiaran inglés. En televisión regional, el alcalde sacó pecho por la presencia de Thompson en la región: relató que el supuesto cónsul, cuando era joven, había pertenecido al Ejército de Estados Unidos y peleó en la guerra de Vietnam (1955-1975), en la que tuvo un accidente que le dejó una complejidad.

La supuesta nación está ubicada 7 km cuadrados en la península de los Balcanes, a la orilla occidental del río Danubio en la frontera de Croacia. Su lema es “vive y deja vivir”. Fue fundada el 13 de abril de 2015, bajo el precepto de “terra nullius” (tierra de nadie), cuando el actual presidente y miembro del partido checo de ideología liberal Ciudadanos Libres, Vít Jedlička, viajó con su novia y siete amigos a la frontera entre Croacia y Serbia.

En uno de los distintos puntos en disputa tras la Guerra de los Balcanes, que no ha sido apropiado por ningún Estado, en el área conocida como Gornja Siga a la ribera del río Danubio, plantaron una bandera y declararon la fundación de la República Libre de Liberland.

En la bandera de Liberland resalta el amarillo, el negro y un escudo en el centro, en el cual se visualiza el mar, el sol y lo que sería una paloma. Entre otras cosas, tiene más de 100 consulados en 67 países, entre ellos Colombia. No obstante, pese a tener cónsules, no tiene embajadores: no es un país reconocido y nadie estaría autorizado para cerrar acuerdos a nombre de Colombia con Liberland. Ni siquiera sus propios vecinos lo reconocen: el gobierno croata aseguró que la fundación de Liberland un “chiste”, mientras que para los serbios esun “acto de frivolidad”.

“Él, sin poder hacerlo, celebra la apertura de relaciones diplomáticas con un Estado no reconocido, que es el estado de Liberland, situación que no corresponde a la ley, toda vez que esta es una función única y exclusivamente del presidente de la República y sus agentes diplomáticos”, dijo Pérez, quien aseguró que Marín se extralimitó. Además, declaró que este tipo de escándalos es irrespetuoso con la ciudad y estropea su reputación internacional.

“No podemos permitir este tipo de desafueros que colocan en la picota pública a la ciudad. Alcalde Carlos Mario: Manizales se respeta, no es posible que sus pronunciamientos coloquen en la picota pública, en la vergüenza nacional, a una ciudad tan hermosa como Manizales. Les estaré contando el desarrollo de este importante denuncio”, concluyó el cabildante.





