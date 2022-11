Futbolista del Junior de Barranquilla habría amenazado a un periodista

Edwuin Cetré se encuentra en el ojo del huracán por supuesta amenaza a periodista. Foto: Junior

Junior de Barranquilla perdió la final de la Copa Colombia frente a Millonarios F.C en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero este no fue el único infortunio que le quedó al equipo del técnico Julio Comesaña, pues algunos mensajes cruzados en WhatsApp entre el periodista Juan Salvador, director del medio ‘Habla Deportes’ y el extremo del equipo barranquillero, Edwuin Cetré habrían llegado hasta la amenaza al comunicador.

Según dieron a conocer, Cetré habría dejando un fuerte mensaje en redes sociales tras el partido en el que perdieron contra Millonarios, el cual decía: “¿Le caigo mal? Conózcame. (No mentiras, coma mierda)”, a lo que el periodista replicó en un tuit con un mensaje que decía: “Ya te conocemos como jugador Cetré. Sonriendo en el aeropuerto como si nada hoy, no hay necesidad de querer conocerte broki”, lo que se tomó como un reproche y habría desencadenado el cruce de palabras:

“Tú ves la historia y hablas mierda sin saber. La subí porque se están metiendo con mi familia, no porque le quiera faltar el respeto a la hinchada. Pero claro, a ti te encante tirarle la hinchada en contra a los demás. Le di una foto a un hincha de Junior y eso no quiere salir que no te dolió lo que pasó en el partido. Si tienes que decirme algo, dímero de frente. Crees que tienes poder porque estás detrás de un micrófono, tú no me conoces”, fueron las palabras del jugador a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Salvador no dudó en publicar lo dicho por Cetré y desde entonces se ha vuelto una controversia el caso del deportista de 24 año y el periodista, quien ha recibido apoyo tanto de los hinchas del equipo ‘Tiburón’ como sus colegas, quienes a su vez lo invitan a seguir haciendo su trabajo.

“Si Edwin Cetré Cree Que mandando notas de voz al aire por criticar sus actos post partido, harán que paremos nuestro trabajo, le va a tocar buscarse otro equipo de menos presión o cambiar de carrera”, aseguró en Twitter el comunicador.

Anteriormente Edwuin había aclarado que duro mensaje “no era para la hinchada como lo quiere hacer ver un periodista que cuando las cosas no salen, quieren destruir a los demás. Ustedes no sabe qué hay detrás de la historia anterior y no lo digo por mí; no saben el daño tan grande que ciertas personas pueden causar mandando directamente a mi esposa y familia mensajes tan destructivos”.

Por otro lado, alguno de los colegas menciona en redes a la Fundación para la Libertad de Prensa diciendo que “esto es inaudito” y subiendo el video en el que se le oye pronunciar las palabras tomadas como amenazas por cuenta del periodista.

Cetré no se ha pronunciado al respecto ni el equipo barranquillero sobre este suceso, por lo que se espera que pronto se emita algún comunicado informando su punto de vista sobre este caso que termina de opacar la derrota del equipo atlanticense.

