Ni el plantón fue suficiente: se aplazó discusión para prohibir espectáculos crueles con animales en Colombia

Plantón del miércoles 5 de octubre de 2022, en apoyo al proyecto de prohibición de espectáculos con animales en Colombia.

La plenaria de este miércoles 5 de octubre en el Senado de la República dejó más preguntas que respuestas con respecto al proyecto de ley 85, propuesto por la congresista animalista Andrea Padilla Villarraga, para la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos, así como la regulación de las corralejas. Pese al plantón de animalistas que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar para pedir la aprobación sin peros del proyecto, este ha sido bloqueado por la creación de una comisión accidental, propuesta por la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

El plantón se formó al mediodía y duró varias horas frente al Capitolio. Adentro, la discusión inició a las 5:30 de la tarde, con una intervención de la senadora Padilla para hablar de las motivaciones de su proyecto. Se refirió a la ausencia de oferta del Estado en territorios donde tienen lugar estas prácticas, que se hace evidente ante la falta de otras actividades lúdicas, culturales y económicas distintas que no giren en torno a la violencia y falta de piedad con los animales.

Padilla también recordó que los ministerios de Cultura, Interior, Comercio y Transporte apoyan esta iniciativa, y que los efectos de la prohibición y regulación no serán inmediatos si esta se aprueba, sino que habrá un plazo de tres años para encontrar otras actividades laborales para quienes viven de estos espectáculos con animales.

Además, la senadora subrayó que las entidades del Estado no reconocen las peleas de gallos como una actividad de economía formal o sobre la que se puedan hacer apuestas. “El Dane nos respondió que ellos no tienen registradas las actividades de peleas de gallos como un sector económico por su informalidad. Coljuegos nos dijo que a, la fecha, no hay ningún permiso otorgado a ninguna gallera en el país para la realización de apuestas; por lo que además, entonces, no tributan”, mencionó Padilla. Por ello resaltó la importancia de acompañar a ese sector “en su tránsito hacia economías formales y no basadas en la muerte”.

Hubo un intento del Partido de la U para pedir el aplazamiento formal del debate sobre este proyecto de ley, bajo el argumento de que se deben plantear alternativas claras de reconversión laboral antes de imponer estas regulaciones. No obstante, esa propuesta de aplazamiento fue denegada.

La que sí prosperó fue una iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal, esposa del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie. Cabal anotó que su esposo y sus hijos son taurinos, pero ella no, y que la discusión sobre las prácticas culturales, en su experiencia personal, es imposible de conciliar del todo.

Por ello, Cabal solicitó la creación de una comisión accidental de senadores para que se discutiera en todas las regiones afectadas sobre el impacto de prohibir estos espectáculos. Dicha idea fue aprobada con 57 votos a favor y 27 en contra, incluso ante la frustración de Padilla, quien consideró que esta comisión era una maniobra dilatoria del Centro Democrático —partido al que pertenecen Cabal, Paloma Valencia y Alirio Barrera, senadores que intervinieron durante la discusión—.

Para evitar que la comisión accidental se convierta en una maniobra dilatoria, el presidente del Senado, Roy Barreras, dio la orden de que los participantes de ella se reúnan este jueves 6 de octubre, discutan las afectaciones y traten de llegar a un acuerdo.

SEGUIR LEYENDO: