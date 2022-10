Mujer se lanzó desde lo alto de un edificio en el centro de Medellín y le dejó un mensaje a su hija: “Es lo único que pude hacer”

Mujer se lanzó desde lo alto de un edificio en el centro de Medellín

En la ciudad de Medellín se registró un doloroso caso en el que una joven mujer tomó la decisión de terminar con su vida y se lanzó desde un edificio, donde funcionaba la antigua Clínica Medellín, en pleno centro de la ciudad, cerca de la Avenida Oriental. Ella se encontraba en la venta del último piso de esta edificación según lo indicaron los testigos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 4 de octubre. Antes de tomar la decisión final, Karen Castaño, (como fue identificada) escribió una carta en su red social, explicando los motivos que la llevaron hasta este momento.

Personal de Bomberos Voluntarios de Medellín hizo presencia en el lugar de los hechos para apoyar las labores de inspección y un grupo de forenses también avanzaron en la ejecución de los actos urgentes.

Horas más tardes del acontecimiento, se conoció que la joven escribió una carta dirigida a su hija, donde relató los momentos por los que estaba pasando y cuales fueron los detonantes de esta acción. Ella pide justicia por el abuso sexual que ejerce un integrante de su familia, del cual ella y su hija fueron víctimas.

“Resumen de los últimos meses”, con este encabezado Karen comenzó su carta, “Para cuando se publiquen estas palabras ya estoy muerta o me quedan 10 min, así que siéntese que tal vez lo que diré sea largo, tiendo a dar muchas vueltas, tengo la ansiedad al máximo y los dedos ágiles”., continúo, “He decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confio en nadie lo suficiente para creer que si entregarían este mensaje, además en esta red social no lo esconderán fácil y mi hija algún día lo verá, pues, todos tienen un deseo antes del deceso y ese es el mío”.

“Todos contamos las cosas según nuestro punto de vista, daré el mío dado que no quiero que a Gabriela le cuenten algo que no es o tenga una idea errónea de lo sucedido. Además, La idea es que entiendas muy bien que aunque yo no este en cuerpo, cuando lo leas si lo estaré en unas pocas palabras que ayudarán a formarte cómo una gran mujer, a entender y perdonarme. Será muy duro, pero quiero que lo sepas”, de ahí en adelante, en 3.400 palabras más en la que explicaba y dejaba las razones expresadas para su hija.

Karen también le escribió consejos a su pequeña hija: “Si quieres otras cosas que te apasionen mucho más ve por ello, sin mirar atrás, pero creo que aprenderás e iras más allá de lo que otros científicos han ido, tengo mi fe en ti y se que donde sea que yo esté si puedo con mi energia moveré montañas para que tú las cruces. Lloré de alegría gracias a ti (eso no cualquiera lo logra solo tú y tu tía Susana) y por eso debes creer en ti por encima de todo y cuando alguien te diga ‘no’, no lo veas como un freno, sino como una oportunidad para buscar un nuevo camino”.

“No dejes que debiliten tu esencia por esto, eres más fuerte que cualquier adversidad y más importante que cualquier cosa, así que ánimo, siempre seré tu madre y te di en estos 4 años las bases lo suficientemente fuertes para que logres superar mil tristezas, porque no te miento van a llegar, pero tú Gabriela eres más que luz suficiente para no desvanecer ni ante la más fuerte tormenta”, manifestó Karen en sus líneas. y finalizó con “Te amo hija, eres la esperanza del universo”.

Línea de atención en salud mental en Medellín

En Medellín está disponible la línea amiga saludable: (604) 444 44 48

La Línea amiga saludable es un servicio de atención a la comunidad a través de distintos medios de comunicación como la línea telefónica, el chat, el correo electrónico; donde se escucha y orienta en temas relacionados con salud mental, adicciones, prevención del suicidio, salud familiar y salud sexual y reproductiva; también se brinda información específica de los programas y proyectos de la secretaría de la salud, sus campañas y también como beneficiarse de ellos.

<b>¿Cómo saber si alguien necesita ayuda?</b>

Para el Phd. en Psicología y docente de la Facultad de Psicología, de la Universidad CES, Juan Carlos Jaramillo Estrada, existen acciones que podrían adelantarse y prevenir una conducta de ideación suicida: pensar que es un problema colectivo; generar espacios protectores; tener disposición para escuchar y ayudar, notar cambios de la rutina prolongados en el tiempo, y actuar y buscar acompañamiento con redes de apoyo.

Espacios protectores: En primer lugar, el investigador señala que se deben generar espacios protectores los cuales parten del reconocimiento de que lo que vivimos hoy es un fenómeno de época y hay que hablarlo sin problemas. Para ello, sugiere que se debe fomentar la cercanía y conversación con el otro para detectar cuando aquel expone sus dificultades.

“Si nosotros estamos decididos a pensar que esta situación es colectiva, lo primero que vamos a hacer es entender que entre todos nos cuidamos y es estar pendientes, estar atentos, a acompañar al otro haciendo cosas como escuchar cómo está, preguntarle cómo se siente, interesarse por su día a día, estar atento a que te cuente lo bueno, lo malo, pero escuchándolo bien, preocuparme por el otro en el sentido de estar ahí para él”, propone el doctor Jaramillo Estrada.

Identificar cambios prolongados en el comportamiento: durante el encuentro cercano se pueden detectar cambios marcados en las rutinas, comportamientos que pueden generar algún signo de alerta. Bajar el rendimiento académico, disminuir el desempeño laboral, no acudir a actividades frecuentes, podrían ser síntomas a tener en cuenta.

“La bibliografía dice que en el 80 % de los casos la gente da señales de tener una idea que se quiere morir. Si empieza a vender cosas, a regalar cosas, comienza a dejar de ir o hacer actividades que le eran muy placenteras, en ocasiones empieza a aislarse de las personas más cercanas y de los ambientes que le general protección”, añade.

Hablar y reconocer la situación: en medio del acompañamiento y diálogo directo, reconocer entre las partes que hay una situación que merece atención y acompañamiento profesional. Una vez identificado, acudir al manejo colectivo de la situación. Crear una red de ayuda.

“Ahí no se puede entrar en algo que es un mito y es que hablar con una persona que tenga una ideación suicida, preguntarle por eso puede hacer daño. No. Eso es un mito. Si uno le habla bien, es un factor protector. ¿Qué es hablar bien? Hablar bien es: no lo culpabilice, no lo avergüence, no lo haga sentir mal. Nunca juzgue, simplemente intente comprender. Y a partir de ahí, con algunas personas, tratar de encargarse del asunto”, explica el docente.

