Francia Márquez llegó hasta Guachené para instalar la Mesa Regional de Diálogos del norte del Cauca

La vicepresidenta estuvo en Guachené, Cauca, para crear una agenda de trabajo para la solución de conflictos. Foto: Twitter.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, llegó hasta el municipio de Guachené, al norte del departamento del Cauca, para instalar la Mesa Regional de Diálogos con el fin de trabajar en distintas problemáticas, como las disputas de tierras, y definir prioridades en pro del desarrollo de la región. En estos encuentros participarán actores sociales, políticos, instituciones y empresarios.

Márquez aseguró que el Gobierno ha estado trabajando para “apagar incendios” en distintas regiones del país originados por temas sociales y de seguridad. Por eso, recalcó que es muy importante incluir a la región del Pacífico dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

También señaló que el encuentro responde a las confrontaciones y tensiones entre afrodescendientes y comunidades indígenas reclamantes de tierra, que se registraron en los últimos días justamente en ese municipio, e indicó que alcaldes del norte del departamento le solicitaron conformar la mesa de diálogos para buscar consensos sociales y soluciones pacíficas.

“Estamos buscando una salida no sólo al conflicto de la tierra que hay aquí, sino también oportunidades para afrontar las diversas dificultades que existen en esta región del departamento”, dijo la vicepresidenta.

Indicó que el objetivo de los diálogos es que cada uno de los actores involucrados plantee un camino para solucionar los conflictos que se viven en la región y cada uno aporte para poder llegar a una solución. “Se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, negros, indígenas, trabajadores, campesinos, los mismos pobres enfrentándose”.

“No nos sirve estando matando entre caucanos, nos sirve juntos encontrar caminos y salidas posibles. Tenemos que armarnos para construir la paz, la paz empieza desde la casa y la paz la construimos juntos todas, todos y todes”, recalcó la vicepresidenta Márquez.

También señaló que el problema no solo radica en la concentración de tierras, sino en la desigualdad que produce el desarrollo de la industria de la caña. “Un desarrollo que debe ser con la participación de las comunidades. Le he dicho de manera tranquila a los gremios azucareros: no pueden seguir ustedes pensando en el desarrollo de la industria de la caña sin mirar la realidad en la que viven las comunidades”, dijo.

“No pueden pensar en seguir fortaleciendo la industria de la caña sin pensar en la soberanía alimentaria de esta región y entonces, pensar un proyecto de desarrollo económico implica volver a recuperar la finca tradicional del norte del cauca, creo que la pandemia nos dio un mensaje y es que si no aprovechamos para producir los alimentos que requerimos, si no cuidamos las fuentes hídricas, nuestra vida está en riesgo”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Guachané, Elmer Abonía, aseguró que se trata de una visita histórica con la que se espera encontrar una solución a la problemática que se vive en el territorio. El plan es construir una agenda de trabajo que va a estar acompañada y direccionada por el presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta publicó: “Soy hija del Norte del Cauca y podría pasarme horas hablando de su historia, pero de eso no se trata, se trata de instalar esta mesa de cara a la comunidad, para dialogar y encontrar soluciones que le salven la vida a la gente y garantizar que esta región pueda vivir en Paz Total”.

Cabe recordar que en días pasados, se cuestionó al gobierno desde sectores de la oposición por el viaje de la primera dama, Verónica Alcócer, al funeral de la reina Isabel II en el Reino Unido, por supuestamente suplantar a la vicepresidenta. Ante esto, la misma Francia Márquez confesó en una entrevista para la emisora Caracol Radio que no se hubiese sentido cómoda porque la figura de la monarquía representa la esclavitud y el racismo contra la población afro.

“Yo, como Francia Márquez, no me siento cómoda siendo una mujer negra yendo a enterrar a la reina que es parte de un reinado que, nos guste o no, tiene una connotación histórica con esto del racismo, del colonialismo, de la esclavitud. Para mí, ir a eso no es un privilegio”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: