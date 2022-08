Los hinchas de River empiezan a perder la paciencia con Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja solo ha convertido un gol desde que llegó a River Plate. Imagen: @RiverPlate

Las críticas no cesan sobre el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, que fue el fichaje más mediático del mercado de pases, pero que no ha tenido el rendimiento esperado con la camiseta River Plate, que pagó 7 millones de dólares al Junior de Barranquilla por el nacido en Tierralta, Córdoba.

Desde su arribó a la Banda Cruzada, Miguel Borja ha tenido acción en el torneo gaucho en cinco oportunidades, anotando un tanto por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina ante Aldosivi en el que también puso una asistencia para victoria de su equipo 3-0 en Mar del Plata.

En la siguiente jornada, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibieron en el Monumental a Sarmiento Junín, que superó al conjunto Millonario 2-1 y contó con Borja en el campo de juego los 90 minutos del compromiso con una calificación de 7.0.

Para la fecha 12, River Plate jugó en condición de visitante frente a Independiente de Avellaneda, al que derrotó por la mínima diferencia con anotación de Matías Suárez, que vino desde el banco de suplentes. El delantero cafetero jugó 32 minutos y fue calificado con 6.0.

Lo más preocupante para Miguel Ángel Borja es que no es la primera opción del Muñeco Gallardo, dado que el entrenador argentino ha optado por poner en su once inicial al delantero Lucas Beltrán, de 21 años, quien ha respondido con goles a la confianza del técnico, pues acumula tres tantos.

Un caso similar, el de Pablo Solari, el atacante llegó con Miguel Borja procedente del Colo Colo de Chile y en sus cuatro presentaciones con la casaca de River, el ex Talleres de Córdoba ha convertido en dos ocasiones.

Tal es el inconformismo con el rendimiento de Miguel Ángel Borja en River Plate que el canal deportivo TyC Sports, realizó una encuesta a los aficionados quienes no dudado en crucificar al ex Atlético Nacional que llegó con bombos y platillos para hasta ahora no ha podido refrendar su chapa de goleador.

“Beltrán hace trabajo sucio; Borja tiene que rendir; hizo un gol y lo aplaudieron”

A esto se suma la crítica que hizo el pasado fin de semana el diario Olé, que no tuvo compasión con el colombiano por su poca participación en victoria de River Plate 4-1 sobre Newell’s Old Boys de Rosario en el Monumental. “Entró a los 21′ del segundo tiempo. Presencia en el área pero sin ser influyente. Espeso”.

Del mismo modo, el reconocido periodista Martín Liberman le bajó el pulgar al delantero de la selección Colombia durante la emisión del programa F90 de ESPN “Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar. Era Aldosivi. Hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza”.

Este miércoles por la fecha 14 del campeonato argentino, River Plate se enfrentó en condición de visitante al Arsenal de Sarandí, con el que igualó sin goles. Miguel Borja jugó 46 minutos y obtuvo una calificación de 7.0.

