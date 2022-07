Pese al incremento de contagios por COVID-19 en Colombia no se tomarán de nuevo medidas restrictivas, confirmó el Ministerio de Salud

Las autoridades han confirmado un incremento de casos y fallecidos por COVID-19. .Foto: Colprensa

El COVID-19 sigue presentando un riesgo de salubridad en el país y las autoridades siguen monitoreando el incremento de casos que se han presentado en las últimas semanas en Colombia. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, en la última semana se han confirmado 24.649 nuevos casos, 163 fallecidos y actualmente hay 25.568 casos activos en todo el territorio nacional. Un total de 6.223.497 casos se han confirmado desde que empezó la pandemia y 140.365 ciudadanos han perdido la vida por el virus.

Pese al incremento de casos positivos de COVID-19 que se viene presentando en todo el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha sido condecorado en las últimas semanas por su correcto proceder en medio de la pandemia, aseguró que no se tomarán medidas de prevención y no se impondrán ninguna de estas a los ciudadanos, sin embargo la recomendación sigue siendo para las personas que no se han vacunado, que lo hagan.

En unas declaraciones que fueron publicadas por La W Radio, el jefe de cartera del sector salud en el país aseveró que, “es un pico de Ómicron, tenemos un crecimiento de contagios, vemos un crecimiento en personas menores de 12 años y mayores de 70 años que no han sido vacunadas y que están en hospitalización. Estamos claros que la afectación es de moderada a baja”.

En el reporte que fue entregado por el Ministerio de Salud en la segunda semana de julio se confirmó el fallecimiento por COVID-19 de un bebé de un año en Caquetá y un joven de 18 años en Bucaramanga. La información también reveló que las regiones que más casos se han confirmado recientemente son Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia. Por otra parte el informe de vacunación señala que en total se han aplicado 86.474.076 vacunas contra el COVID-19, 35.880.761 primera dosis, 29.695.604 segunda dosis, 13.254.074 tercera dosis y 1.044.077 se han aplicado el segundo refuerzo.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, se mostró preocupado por la disminución de la vacunación contra el COVID-19, lo cual es paralelo con el aumento de los casos positivos y de los fallecimientos. Señaló que los fallecidos se ubican en personas de más de 60 años, por lo que se puede indicar una relación en que los adultos mayores no están acudiendo por su dosis de refuerzo, por esta razón pidió que, “las autoridades tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder llegar a la población de más alto riesgo”.

La directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, destacó la importancia del tamizaje para evitar subregistros. “Estamos haciendo un llamado a las EPS e IPS, profesionales y a todas las autoridades, porque si bien nosotros hemos dicho que nos encontramos frente a un pico respiratorio, seguimos en pandemia y es muy importante que los profesionales también comprendan que si bien tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, es necesario que tengamos que hacer las pruebas que se requieran en los grupos de riesgo que son los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y menores de 3 años”

Y agregó, “si la sintomatología no es clara, también es importante que el profesional, mediante ese diagnóstico realice las pruebas que sean necesarias para poder seguir haciendo la vigilancia y poder identificar cómo se va comportando este pico, que no es significativo, pero no quiere decir que no podamos ver una curva mayor”.

