Revelan audios que involucran al subdirector de la Policía por millonario proyecto de ‘bodycams’

En un audio registrado y revelado por Semana, se escucha al subdirector de la Policía Nacional, Hoover Penilla, hablando con un subalterno y refiriéndose en contra de empresas

“Y se va pa la mierda, a mí cuando me empiezan a mariquear… pa su mierda”, indicó el general Penilla acerca del proyecto de bodycams a los policías de vigilancia en las principales ciudades de Colombia, la inversión supera los $200.000 millones.

De acuerdo con la denuncia, Hoover no esconde su exigencia, “ni por el putas me vayan a meter a mí esas cámaras que tienen que ver con chinos”. En el proyecto de transformación de la institución se esperan comprar más de 11.000, aunque por ahora está congelado, tras las presuntas irregularidades en la construcción de la ficha técnica.

Según el subdirector de la Policía, la orden es clara de su parte para no abrir espacios a empresas de origen chino en ese proyecto. Además, agrega que la orden proviene del “señor director. Si quieren decir que es que yo tengo negocios con las empresas, díganlo, dígalo si quiere, me arriesgo a sostenerlo, pero no quiero saber de esos chinos”.

Cabe resaltar que, el proyecto para las bodycams inició en el Ministerio del Interior mediante el documento Conpes 4064 de 2021 . De esta manera, se garantizaron los recursos, en total $202.000 millones, y que no se han girado a la espera de completar los estudios técnicos.

“Es así, es la orden del señor director y es la mía, nada que tenga que ver con eso, ¿estoy equivocado?”, afirma el general Penilla a su subalterno, la persona encargada de la supervisión del proyecto y que participó durante tres meses, al lado de ingenieros del Ministerio del Interior y de la Oficina de Telemática de la Policía , en un comité técnico para la construcción de la ficha técnica de las bodycams.

Por su parte, el director de Policía, general Jorge Luis Vargas, explicó al medio antes de ser revelado el audio que “en la compra de las bodycams se está haciendo un proceso transparente y claro, del cual he estado pendiente, y espero tener el acompañamiento de los organismos de control para que haya absoluta tranquilidad”.

En el audio del general Penilla se habla de un documento que envió la Oficina de Telemática de la Policía con unas “sugerencias” a la ficha técnica oficial. La molestia del subdirector está en algunos reparos que hace el subalterno, la otra voz del audio como responsable de la supervisión del proyecto y fueron allegadas por el ingenieros del Ministerio del Interior.

Además, Penilla deja en evidencia que no está interesado en garantizar la participación de una empresa en el proyecto, pero sí ordena quiénes no deben estar: las compañías chinas. En su opinión, estarían “metiendo” desde la Dirección de Seguridad Ciudadana, a cargo del general Hernán Alejandro Bustamante.

En febrero de 2022, la discusión quedó registrada en el despacho del general y subdirector de la Policía. Luego de varios minutos, Penilla realizó una grave revelación y aseguró que desde la Oficina de Telemática se estaría diseñando la estrategia para sacar a una empresa.

