“Grábeme lo que me quiera grabar”: coronel del Ejército tras agredir a subalterno

Tomado de Twitter. Los hechos aún no son materia de investigación.

En un video difundido en redes sociales se ve al coronel Jimmy Rodríguez, comandante del batallón de ingenieros número 15, en el departamento de Chocó, recriminando al cabo Deiner Moreno Sánchez por un petardo que colocó cerca de un sitio por donde transitan sus tres hijos. Desde el comienzo de la grabación se ve muy alterado al coronel, quien termina golpeando el celular del soldado que grabó los hechos como prueba del maltrato hacia sus subordinados.

- ¿Qué ordena mi coronel?

- ¡Me está grabando o qué putas!

- Yo lo estoy grabando mi coronel, porque usted sabía lo de una prueba.

- No señor, ¿una prueba? No. Grábeme. Colocaron un petardo explosivo al pie del bar (el casino del batallón), donde pasa mi hija de 6 años, mi hijo de 6 años y mi hija de 12 años. Grábeme lo que me quiera grabar.

-No estaba nadie ahí, mi coronel -dice el soldado Moreno Sánchez al coronel Jimmy Alirio Rodríguez Varón, quien golpea su celular, por lo que cae al piso.

Al momento que el cabo Deimer Moreno Sánchez recoge su celular se escucha que el coronel le dice: “Sígame grabando, sígame grabando, sígame grabando, irrespetuoso”.

Dicho batallón pertenece a la Séptima División del Ejército Nacional, que hasta el momento no ha dado un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.

La situación, ya subida de tono, sigue con la explicación del subordinado, quien le recrimina al comandante por su trato con los demás, dejando ver que no es la primera vez que ocurre.

-Oiga, aquí mi coronel me azotó el celular. Comandante del BIJUL, mi coronel Rodríguez Alirio Jimmy.

-Voy a llamar otra vez a mi general hermano -dicen el coronel.

Otro soldado se le acerca al cabo, intentando calmar la situación.

-Eso mi coronel, usted muy atrevido, ¿listo mi coronel?, usted es muy atrevido.

-Espérese un momentico hermano. (Mientras busca el contacto del general).

-A todo el mundo está acostumbrado a gritar mi coronel, las cosas no son así. Yo ya le había informado, y ¿qué me dijo usted?-le dice el cabo.

-Voy a llamar a mi general hermano.

-Llamé a mi general. Mi general ya sabía esto -dice el cabo.

- No, es que el motivo de la rabia mía es que explotaron eso, allá al pie de donde los niños estaban.

- No, al pie no... -agrega el soldado.

El video muestra la agresión del oficial hacia un cabo, luego lo acusa con un general, "por su comportamiento".

El video se corta mientras el cabo persigue al coronel, a quien al parecer le contesta el teléfono el general. Le pregunta qué fue lo que sucedió y el comandante Rodríguez le da su versión de los hechos, muy similar a las que expresó inicialmente.

En otro video se ve que el comandante es jalonado por otros dos soldados, que lo tienen que retener por su alterado estado, trasladándolo hacia un cuarto.

Es la última parte del altercado en el batallón del Chocó. Tomado de Twitter

Según publicó El Colombiano, la prueba del petardo explosivo pretendía medir la seguridad de las instalaciones militares, pero, supuestamente, algo falló en la detonación, lo que coincidió con el tránsito de los hijos del comandante Rodríguez por el lugar, aunque no al momento de la explosión.

