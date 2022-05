A bala, asaltaron a una pareja de turistas en una reconocida playa de Cartagena

Panorámica de algunos hoteles de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar. Foto: Colprensa.

Los casos de inseguridad no cesan en la ciudad de Cartagena. Esta vez, una pareja de turistas que se disponía a disfrutar de un baño en las playas de Marbella fue víctima de un atraco a mano armada, por parte de hombres que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con testigos de los hechos, que hablaron con el diario El Universal, el atraco ocurrió sobre las 11:00 de la mañana del pasado martes 24 de mayo cuando el parrillero de una motocicleta se bajo en la Avenida Santander e intimidó a los dos turistas con un arma de fuego para que le entregarán sus pertenencias.

Al parecer, los ladrones habían seguido a los turistas desde un supermercado hasta la orilla de la playa. Según medios nacionales y regionales, los malhechores le hurtaron a la pareja sus celulares y una cadena avaluada en tres millones de pesos.

Aunque un carpero intentó socorrer a los turistas, el asaltante realizó dos disparos al aire para ahuyentarlo. “Me hizo dos tiros, eso nunca se había visto aquí, esta playa se ha caracterizado por ser muy tranquila pero ya empezaron a perratearla los delincuentes porque no se ve la Policía. Y lo que menos queremos es que ocurra una tragedia como la del fiscal paraguayo en la isla, necesitamos que la fuerza pública garantice la seguridad en Marbella y en todas las playas de Cartagena”, manifestó el operador turístico en diálogo con el diario El Universal.

Debido a que el sector no estaba siendo patrullado por las autoridades, los delincuentes lograron huir del lugar de los hechos. Hasta el momento, según conocieron medios nacionales, se desconoce el paradero de los ladrones.

Ante la ola de inseguridad que atraviesa la capital del departamento de Bolívar, los habitantes y trabajadores de la playa de Marbella hicieron un llamado a las autoridades cartageneras para que pongan en marcha acciones que frenen la inseguridad en el sector.

“Marbella antes no era turística, aquí venían solo los cartageneros, pero últimamente también están llegando visitantes de otras ciudades y países. Nuestro deseo es que sigan viniendo, pero casos como el de ayer siembran miedo y ahuyentan a los turistas. Sí no hay bañistas no tenemos nada que llevar a nuestras casas, por eso le pedimos a la Policía que tenga presencia permanente”, pidió un ciudadano -quien prefirió reservar su identidad-, en entrevista con El Universal.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, William Dau, dio a conocer que, durante la visita a la ciudad del ministro de Defensa, Diego Molano, le pidió militarizar la ciudad una vez finalice la jornada electoral de este domingo 29 de mayo, con el fin de frenar la ola de inseguridad.

“Estuve reunido con el ministro de Defensa, Diego Molano, y solicité anticipadamente que, una vez finalicen las elecciones presidenciales, se militarice la ciudad de Cartagena por los hechos de inseguridad, la guerra de carteles de droga, delitos y homicidios que se vienen cometiendo”, dijo el burgomaestre a través de un comunicado, señalando que el jefe de la cartera de Defensa estuvo de acuerdo con la iniciativa.

El próximo encuentro entre el alcalde de Cartagena y el ministro Molano sería posterior a las elecciones presidenciales, con el fin de determinar cuáles son las “zonas de alto riesgo” de la ciudad para fortalecer la presencia de la fuerza pública en las mismas.





