Él es Amauri Chamorro, el asesor de Daniel Quintero que ha trabajado con Nicolás Maduro y Rafael Correa

Este miércoles 12 de mayo, durante el discurso del sancionado alcalde Daniel Quintero, hubo un detalle que no pasó desapercibido: dentro de su comitiva de gobierno y adeptos a su alrededor estaba el izquierdista Amauri Chamorro, un reconocido estratega político que ha sido mano derecha de varios expresidentes latinoamericanos como Nicolás Maduro (en Venezuela), Rafael Correa (en Ecuador), Pedro Castillo (en Perú), entre otros.

Ante las dudas de si Carlos Amauri Venegas Chamorro, como se llama realmente, trabajaba para Quintero, él mismo lo confirmó. Es más, hasta dio a conocer que el asesor de origen brasilero es un contratista de la Alcaldía de Medellín; es decir, su sueldo sale de la nómina de la administración paisa.

“Ese asesor es de comunicaciones, le paga la Alcaldía, ¿cuál es el problema? No solo lo tengo a él, tengo a muchos, como tienen muchas alcaldías. Asesores que ayudan a que lo que se comunica se haga bien. Eso lo tienen todas las alcaldías, ¿cuál es el problema?”, expresó el suspendido mandatario a los micrófonos de la emisora BluRadio.

Sin embargo, la polémica se ha tomado las redes sociales dado que Chamorro dirigió algunos proyectos durante varias de las controversias que Rafael Correa enfrentó mientras estuvo al frente de la nación ecuatoriana.

Quizá una de las experiencias que más se recuerdan del polémico asesor son los llamados troll center que ideó hace algunos años en redes sociales. Todo hacía parte de una iniciativa para boicotear a los detractores de Correa, que hoy enfrenta cargos por corrupción en su país. Mientras tanto, el exmandatario del país vecino se encuentra en el extranjero evadiendo, dicen sus críticos, a la justicia de su nación.

En la pasada elección de Pedro Castillo en Perú, el estratega brasilero lo asesoró para llegar al poder, según informa la prensa local. Además, señala el diario El Colombiano, Chamorro estuvo vinculado de manera indirecta con la campaña presidencial del 2018 de Gustavo Petro, quien hoy compite por tercera vez por la Presidencia de Colombia.

Varios medios de país como el diario El Armadillo documentaron que ahora, cuando Daniel Quintero enfrenta uno de los procesos más difíciles durante su estadía en la administración de la capital antioqueña, se ha evidenciado que Chamorro tiene contratos por más de 300 millones de pesos en el departamento de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.

Sin embargo, tal parece que el prontuario del funcionario no le importó al alcalde, hoy sancionado por la Procuraduría por supuesta participación política. “Es un tipo bueno, que da buenas ideas. Es un demócrata. Mientras haga bien sus tareas y sus funciones yo no veo la razón por la cual entonces deba sacarlo. No lo vamos a sacar, a menos de que veamos alguna inhabilidad y no la tiene”, dijo el burgomaestre a la citada emisora.

Por otro lado, la revista Semana dio a conocer que el exempleado de Rafael Correa y Pedro Castillo se ganó el contrato 1334 de 2021 en la alcaldía actual con el que se ganó más de 17 millones de pesos colombianos en menos de 22 días por sus labores durante el gobierno de Quintero el año anterior.

Es más, la empresa de Chamorro, Alfaro Comunicaciones, desarrolló la asesoría del mandatario durante su primer año al frente de Medellín; posteriormente, señala el medio, recibió un pago de 150 millones por varias estrategias entregadas a ese gobierno distrital.

Tras las críticas que recibió el burgomaestre por tener a un personaje como Chamorro en su gabinete, este hizo una comparación y lo defendió. “Eso es como un taxi, Un taxi uno se mota a las 8:00 de la mañana, se baja uno, otra persona se sube a las 10:00 de la mañana, ¿qué relación tiene el que se sube a las 8:00 de la mañana con el que se monta a las 10:00 de la mañana?”, declaró Quintero en BluRadio.

Por otro lado, en el Twitter de Chamorro se han visto mensajes a favor del alcalde de Medellín y hasta del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro. “Momento histórico en Medellín. Suspenden al alcalde Daniel Quintero y la gente sale a apoyarlo. Más que el cargo, es la voluntad popular la que debe ser defendida. Es la democracia construida y defendida desde las calles. Colombia ya cambió. Venceremos. No nos vamos a dejar sacar. Vamos a defender hasta el último segundo la voluntad popular”, trinó el controvertido asesor.

