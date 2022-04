Adiós al pan de $200 en Colombia: Advierten que su precio podría llegar hasta a los $1.000 por unidad

El precio de los insumos es el responsable del aumento de 19% en el precio del pan. Foto: REUTERS/Mohamed Azakir

Hay preocupación en Colombia por el precio de uno de los alimentos más comunes de los desayunos y meriendas de las familias del país: el pan. De acuerdo con las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ese producto podría quedar hasta en un valor de los mil pesos.

Según la entidad, en marzo de este año hubo un incremento casi del 25% en los precios de varios alimentos, que causó que aumentara la inflación hasta en un 8,53%, lo que desataría la crisis alimentaria y que afectaría los productos de las panaderías del territorio nacional.

El tema ya ha causado tanta angustia entre los consumidores y empresarios que desde la la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) advierten que la invasión de Rusia a Ucrania influye significativamente en el alza de los precios, dado que casi el cien por ciento del trigo con el que se amasa el pan viene del extranjero.

“De un tiempo para acá se empezó a tener una alta dependencia del trigo importado en el país. El nacional se quedó para sopas, cuchucos y algo para la galletería”, señaló Henry Vargas, gerente general de Fenalce, en testimonios del portal Publimetro.

El pan podrá llegar a costar 1.000 pesos por las alzas. REUTERS/Mohamed Azakir

Y no es la única alerta en torno al tema. El diario La República consultó con Pilar Ortiz, directora Ejecutiva de la Cámara Fedemol de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), quien asegura que esta situación no promete mejorar en los próximos meses.

Ortiz asegura que si los colombianos ya se estaban acostumbrando a comprar pan a 600 y 700 pesos, lamentablemente esos valores podrían incrementar y la unidad podría conseguir hasta en mil pesos de la moneda nacional.

“En el país producimos tan solo 6.800 toneladas de trigo cuando nuestro consumo es de 1.8 millones”, y la crisis logística que afectó al sector en los costos de los fletes, están influyendo tanto en el precio, aseguró Ortiz al medio económico citado.

Y es que para varios compradores, el pan a 200 pesos ya es un utópico, dado que desde hace años el pan viene al alza. Así lo estableció, en una entrevista con la emisora Caracol Radio, el director de Fenalce, quien considera que “es probable que tengamos que la unidad de pan sea de 1.000″, anotó, no sin antes ratificar los precios a los que se compran hoy dichos alimentos.

No obstante, la situación de los panes no es la única que preocupa, dado que los ejecutivos antes mencionados advierten que otros productos de la canasta familiar como las arepas, los patacones, entre otros, podrían tener significativos aumentos. “Vamos a tener que ser recursivos y no depender solamente de materias primas importadas, esta política tiene que cambiar. Porque no solo son los altos precios del mercado internacional, si sube el petróleo, así mismo la tasa de cambio del dólar aumenta y eso afecta los precios”, anotó Henry Vargas, quien contó desde cuando Colombia, que es un país en buena parte agrícola, dejó de producir trigo para pasar a traerlo del extranjero.

“De un tiempo para acá, en el país se empezó a tener una alta dependencia del trigo importado. El nacional se quedó para sopas, cuchucos y galletería”, anotó.

Es más, desde Corficolombiana relacionan el alza del precio del pan a otros factores como el aumento del 73% que tiene el fruto con el que se produce el aceite de girasol, que también se usa para producir los panes.

La noticia del pan a mil pesos ya tienen consternados a los amantes de estos producos. Y no es para menos, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), un colombiano promedio consume, al menos, 20 kilogramos de pan anualmente. “El problema es el precio, porque por ahora desabastecimiento no hay, pero por la demanda, los precios y tiempos de entrega también están aumentando, afirmó el director de Fenalce.

