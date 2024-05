Yina Calderón se retractó de las declaraciones que hizo contra Carolina Cruz: “He fallado”

Yina Calderón se disculpa con Carolina Cruz por los comentarios que hizo en su contra - crédito Yina Calderón/ Instagram

Yina Calderón generó sorpresa después de retractarse de unas controvertidas declaraciones acerca de Carolina Cruz. Durante una entrevista en el programa Impresentables de Los 40 Principales, Calderón había afirmado haber visto a la presentadora caleña consumiendo sustancias psicoactivas en una situación comprometedora hace varios años. Este comentario desató una respuesta legal por parte de la presentadora de Día a día, quien recurrió a una tutela que finalmente falló en su favor, exigiendo una retracción pública de la DJ de Guaracha.

“Quiero aprovechar este espacio en donde quiero retractarme por lo dicho sobre Carolina Cruz, el día 29 de enero, donde digo que la veo consumiendo droga en su adolescencia, entonces quiero dejar el tema ahí y pedir una disculpa por lo dicho”, manifestó Calderón.

La influencer en una pasada entrevista afirmó que había visto a Carolina Cruz bajo los efectos de sustancias alucinógenas -crédito @Los40principales/Instagram

La empresaria y DJ, que se ha hecho conocida en el país por su participación en diversos escándalos y polémicas declaraciones sobre otros famosos en las redes sociales, creando un perfil que divide opiniones entre admiración y crítica.

“Soy orgullosa, pero también soy consciente cuando cometo un error y he fallado”, comentó la influenciadora durante su disculpa en el programa radial.

Yina Calderón expresó que cometió un error al hablar acerca de Carolina Cruz -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La acción legal interpuesta por Carolina Cruz hizo que la empresaria saliera retractarse públicamente: “Debo retractarme acerca de lo que dije de Carolina Cruz debido a una tutela que ella me interpuso, al cual falló y me toca retractarme. Lo haré, es de seres humanos reconocer cuando se embarra algo, cuando se comete un error y cuando toca retractarse hay que retractarse”.

Esta situación generó una notable reacción en las redes sociales, donde muchos critican la falta de prudencia al hacer este tipo de acusaciones sin tener en cuenta las posibles consecuencias y otros alaban su disposición a retractarse y reconocer su error.

Carolina Cruz interpuso una tutela contra Yina Calderón por sus declaraciones - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“Si es obligada a dar esas declaraciones, la cruz la obligó”; “Te toco salir pedir disculpas para no pagar”; “Esa mujer hasta que no le peguen su buen susto no deja la joda”; “Fue verdad pero le toco retratarse por la tutela pero fue verdad”; “Si ella no tiene pruebas le toca retractarse”; “Le tocó salir a pedir disculpas porque le montaron la demanda por lengua y trapo”; “Bien, es de sabios bajar la cabeza pero también es de sabios no cagarla tan seguido”, son algunas reacciones de los usuarios.

Los comentarios de Yina Calderón en contra de Carolina Cruz

La DJ afirmó haber visto a Carolina Cruz consumiendo sustancias ilícitas en una fiesta varios años atrás. Calderón, quien se ha destacado en el medio del entretenimiento por sus controvertidas apariciones y declaraciones desde su participación en Protagonistas de Novela de Canal RCN, describió el incidente alegando que vio a Cruz en una situación comprometedora en uno de los bares de la Zona Rosa de Bogotá.

Yina Calderón aseguró que había visto a Carolina Cruz "mal parqueada" en una fiesta - crédito @los40colombia/TikTok

Según Calderón, el suceso ocurrió poco después de su salida del reality en 2014, en un momento en que Cruz aún no había tenido hijos y posiblemente estaba soltera. Calderón enfatizó la condición alterada de Cruz, sugiriendo que esta estaba considerablemente afectada por el consumo de drogas.

“Carolina Cruz, hace muchos años. Yo digo que estaban de novios, de pronto (con Lincoln Palomeque) (...) Yo te estoy hablando recién yo salí de Protagonistas en 2014, entonces yo no sé. Ella no tenía hijos, era en ese momento en que yo iba a Hotel Quinto. [Estaba] consumiendo droga. La vi consumiendo droga y en una posición muy incómoda, y no por consumir droga, sino porque estaba llevada. Estaba llevada del hijue****, no se podía parar”, expresó en su momento durante una entrevista con el programa radial Impresentables de Los 40 Principales.