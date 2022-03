El Festival Estéreo Pícnic habilitará “baños para todes”, entre otras políticas de inclusión

El Festival Estéreo Picnic se realizará del 25 al 27 de marzo. (Cortesía: Páramo Presenta).





En la edición de 2022 del Festival Estéreo Pícnic, el Grupo Aval para promover la inclusión y la igualdad de género, implementará ‘Baños para Todes’, una zona que busca romper con la discriminación de género. Ese evento se hará desde este viernes 25 de marzo hasta el domingo 27 y se llevará a cabo en el campo de golf Briceño 18, al norte de Bogotá.

Los asistentes del festival podrán acceder a la zona que contará también con cabinas de baños, adecuadas para el acceso de personas en condición de movilidad reducida. Además, en ese espacio habrá un muro para que cada asistente comparta su mensaje para vivir y celebrar la inclusión y la diversidad.

También indican que será un espacio de convivencia, empatía y respeto para que todas, todos y todes vivan el mensaje de inclusión: “es + lo que nos une que lo que nos diferencia”.

“Ese el mensaje con el cual buscamos fomentar la diversidad y la inclusión. ´Baños para Todes´ es una forma de hacer tangible esta filosofía y convertirla en el primer espacio de baños inclusivos en un evento de esta magnitud, que reconoce los diversos modelos de identidades y la pluralidad de las personas. Queremos romper las barreras de la discriminación, creando ambientes de convivencia, empatía y respeto para todas las personas”, explicó José Manuel Ayerbe, vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval.

El show en su regreso, luego de la pandemia, contará con grandes artistas como Los Gaiteros de San Jacinto, LP, Foo Fighters, Jungle, Martin Garrix , Juan Pablo Vega; J Balvin; Doja Cat; Briela Ojeda; Diamante Eléctrico; The Strokes, Black Pumas; C.Tangana; Nina Naranjo; Ed Maverick y Binomio de Oro. Son más de 70 artistas los que se presentarán.

Además son muchos los cambios que vienen en esta nueva edición, por ejemplo, se va a utilizar un único medio de pago para adquirir los productos y servicios que se ofrecerán al interior del Festival: la manilla Cashless, con la que buscan ahorrar filas y hacer compras muchos más rápido.

La primera manilla Cashless no tendrá ningún costo y para poder usarla debe activarla en el siguiente enlace: www.festivalestereopicnic.com/manillas. En caso de que deba reemplazar la manilla, la nueva tendrá un costo adicional de $35.000 COP.

Igualmente, recomiendan guardar el número serial que encontrará al respaldo de la manilla y registrarla, ya que en caso de cualquier problema será de vital importancia para poder ofrecer un mejor soporte técnico y resolver cualquier imprevisto.

Para los que tienen boleta Individual General, pueden reclamarla en los puntos de venta de Entradas Amarillas ubicados en la Calle 85 No. 12-25 o en la Calle 53B No. 25-21 en el Centro Comercial Galerías Local 1063, Salida 6 sobre la carrera 27. También la podrán recibir al ingresar al Festival. Si no la reciben, pueden reclamarla en los Puntos Cashless que estarán distribuidos en el Campo de Golf Briceño 18 los días del evento.

La manilla se puede recargar, en caso de realizar precargas de la manilla antes del Festival recibirán una bonificación del 10% del valor recargado, para hacerlo deberán ingresar en www.festivalestereopicnic.com/manillas o en los puntos físicos de Entradas Amarillas.

La precarga mínima es de $30.000 COP. El valor de la bonificación no es reembolsable, podrá gastar este saldo únicamente dentro del Festival. La precarga online ya está habilitada y estará disponible hasta el 24 de marzo a las 23:59.

