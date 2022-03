Video: “La verdad no tiene que buscarla en ninguna parte”, Manuela Gómez le habría lanzado indirectas a su ex

Manuela Gómez, empresaria e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @manugomezfranco1

El pasado 14 de marzo, Juan Esteban Ibarra, expareja de Manuela Gómez confirmó que su relación con Manuela Gómez habría llegado a su final, por lo que decidió salir a hablar con sus seguidores por medio de sus ‘InstaStories’ pues consideró que es un proceso que hace parte de su vida privada.

“Yo terminé con Manuela hace unas semanas así que fue una decisión entre nosotros, por errores yo creo que es un tema privado. Así será por mi parte en este momento y les agradezco a todas las personas que me han mostrado su cariño”, expresó Ibarra en sus historias de Instagram.

Sin embargo, en una reciente publicación de la generadora de contenido hizo algunas declaraciones en las que presuntamente se trataría de unas indirectas en contra de su expareja.

“La verdad uno no tiene que buscarla en ninguna parte, no es sino que ustedes tengan fe y le pidan a Dios si se quieren dar cuenta de algo que Dios les va a mostrar el camino y yo encontré la verdad solita”, expresó la empresaria por medio de su cuenta de Instagram.

Según reveló Manuela Gómez, en los últimos días ha recibido algunas llamadas en las que le advertían algunas cosas que ocurrieron a sus espaldas, que fueron confirmadas con las evidencias que le entregó la persona que se comunicó con ella.

“Realmente no vale la pena sufrir por cosas que me atormentan la vida, gracias a esa llamada abrí mis ojos y tomé otra actitud súper diferente de la vida, a estar contenta, a estar feliz, a seguir luchando por mi vida y listo”, concluyó la influenciadora.

Aquí el contenido completo de Manuela Gómez :

La generadora de contenido compartió algunas palabras en sus redes sociales que hablan sobre la mentira que descubrió

Las declaraciones de Manuela Gómez rápidamente se viralizaron en los diferentes portales de entretenimiento como ‘Chismes Hoy Col’ superando las 17.000 reproducciones y se acerca a los 400 ‘me gusta’. Algunos de los comentarios señalan que la generadora de contenido se ilusionó fuertemente con su expareja.

“No hagan comentarios de las ex parejas por eso es dañino para la recuperación y malas energías borrar y cuenta nueva”, “Super esa es la actitud, porqué sufrir para que otros gocen. 👏 Dele gracias a Dios que antes lo quito un peso de encima”, “No te preocupes mi reina al que actúa bien en la vida bien le va así que tranquila bendiciones vendrán”, “Ella siempre supuestamente está tranquila, pero se le nota la intranquilidad”, entre otros.

Porqué se quiere ir del país

El pasado lunes 14 de marzo la influenciadora paisa puso el tema sobre la mesa desde sus Historias en Instagram para comunicarle a su grupo de seguidores de su idea de dejar Colombia, aunque dando unas palabras de tranquilidad respecto al funcionamiento de su empresa.

“He pensado muy seriamente en irme del país. Igual, me llevo el trabajo, seguimos vendiendo, voy a mirar cómo gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente. Obviamente no es así de fácil decir me voy mañana mismo del país porque si por mí fuera ni siquiera estaría aquí, ni siquiera volvería a mi casa, pero bueno, tengo que mirar cómo soluciono lo de los perritos, tengo que mirar cómo acomodo nuevamente la empresa, tengo que gestionar muchísimas cosas para poderme ir”.

