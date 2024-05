Agarrón entre Julián Sastoque y María Fernanda Carrascal por el escándalo de la Ungrd: “Trabajen, concejales vagos”

La representante a la Cámara y el concejal de Bogotá tuvieron una discusión por la red social X por una publicación hacia el director de la Ungrd - crédito @MafeCarrascal/X @ElJuliSastoque/X

El concejal de Bogotá Julián Sastoque criticó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por la superficialidad de su respuesta ante las tragedias ocasionadas por deslizamientos en Antioquia y Risaralda.

Para el concejal Sastoque, es diciente que Carrillo solo le dedique unos trinos a esas desastres, pero en cambio participe en eventos que, según él, solo sirven para engrandecer la imagen del gobierno, pero que no son sus compromisos. Sastoque remarcó que “Hoy se acordó que tiene que ejercer. Lamentable”.

Frente a estas críticas del concejal del partido Alianza Verde, la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal le respondió que “su colectividad” no le hacen control político al alcalde Carlos Fernando Galán. “Se dedicaron fue a perseguir a los funcionarios del Gobierno Nacional. ¡Trabajen, concejales vagos!”, escribió Carrascal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

María Fernanda Carrascal le dice a Julián Sastoque que su partido no le hace control político a Carlos Fernando Galán - crédito @ElJuliSastoque

Pero la discusión no se quedó ahí, pues el concejal rápidamente le contestó y calificó la respuesta de Carrascal como “el chiste del día”, y aseguró que en los primeros cuatro meses en su cargo ha realizado cuatro debates de control político y le preguntó cuántos lleva ella en sus dos años en el Congreso de la República.

“Jajaj el chiste del día!! La señora Carrascal hablando de control político cuando ni saben qué es eso, porque están dedicados a aplaudir para que les regalen otra curul en lista cerrada. En estos primeros 4 meses he realizado 4 debates de control político, y usted en dos años??”, dijo Sastoque en respuesta de las palabras de Carrascal.

La discusión continuó pues María Fernanda Carrascal ofreció una respuesta a Julián Sastoque destacando la naturaleza desafiante de su trayectoria y la participación en el ámbito político, subrayando que nada en la vida se le ha otorgado sin esfuerzo.

Resaltó que ser parte de un círculo político cerrado demanda dedicación, labor constante, habilidades para negociar y la capacidad de justificar su presencia y objetivos dentro de un proyecto político compartido.

A eso último agregó que: “Requiere de no andar por ahí como una veleta saltarina de un lado al otro, no se me olvida que cuando nos conocimos me dijiste con orgullo que eras petrista y que trabajaste en la Bogotá Humana, así que entiendo perfectamente que no logres entender mis palabras, mucho menos quienes te acompañan en tu vaivén actuar. ¡Buen día y a trabajar! A no ser que el que esté buscando puesto en el Congreso seas tú”.

Sastoque salió a la carga una vez más y en cuanto a lo que mencionó Carrascal de que él era petrista; el concejal bogotano escribió en su cuenta de X que “Cuando querías lanzarte por el Verde al Concejo y sin conocerme mucho me ofreciste un contrato en una UTL de uno de tus amigos a cambio de que yo no me lanzara, ¿ahí sí te gustaba mi partido Mafe? Por cierto, cuando Petro ganó la alcaldía estaba en noveno en el colegio, mentirosa. El único partido en el que he militado en mi vida es el Verde y llegué en el 2018. Ese año apoyé a De La Calle y en el 2022 a Fajardo. La veleta es otra”.

Julián Sastoque dice que María Fernanda Carrascal le ofreció un contrato en una UTL - crédito @ElJuliSastoque

Frente a lo cual la representante del Pacto Histórico le contestó: “Juli, todo el mundo sabe que hice parte de la Bogotá Humana, que hice y hago parte del proyecto de Petro, que trabajé un año con Inti Asprilla en el Congreso, él que más progresista no puede ser, y sí me iba a lanzar al Concejo con él en el Verde, pero ni siquiera pedí el aval, aunque me lo ofrecieron”.

Y añadió que: “Todo el mundo también sabe que preferí ir al Congreso y entrar al Pacto Histórico con los verdes progresistas que lideró Camilo Romero. Recuerda que quienes sí lo cooptaron, la derecha del verde a la que perteneces, no permitieron nunca que hubiera democracia por eso Camilo Romero y otros progresistas se fueron al Pacto, desconociendo que el Verde nació gracias a la personería jurídica del M19. Siempre he estado del mismo lado, querido hasta tengo un libro de mi autoría con Editorial Planeta, vale la pena que lo leas”.