Francia Márquez explicó por qué su ministerio no ha ejecutado ni el 1% de su presupuesto: “No es porque no podamos”

La ministra de Igualdad y Equidad defendió la baja ejecución de la cartera

La Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad de Colombia, Francia Márquez, acudió en la mañana de este martes 7 de mayo al debate de control político citado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde le exigieron a la funcionaria dar explicaciones por la baja ejecución de la cartera de Igualdad, que no supera ni el 1%.

Sin embargo, Márquez defendió el progreso logrado en la formación del Ministerio, asegurando que esta cartera, establecida oficialmente en agosto del año pasado y con autorización del Congreso el 4 de enero de 2023, se ha desarrollado en un periodo sin precedentes.

Durante el debate, la vicepresidenta enfatizó en que la entidad no ha ejecutado la totalidad de su presupuesto no por incapacidad, sino por los retos que le ha traído al Gobierno nacional la formación de una nueva cartera.

Esta declaración surge en un momento en que la ejecución presupuestaria del Ministerio se encuentra en la mira, registrando apenas un 0,36% de ejecución del presupuesto asignado para el 2024, que asciende a 1,8 billones de pesos.

“Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero. En cien años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros”, indicó Francia Márquez.

Además, la funcionaria también sacó pecho las iniciativas que lidera, aunque su ejecución presupuestal sea baja comparada con otras instituciones dentro del sector. Según datos de Transparencia Económica, entidades como el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos tienen una ejecución de 21,10% y 20,79%, respectivamente, superando significativamente al Ministerio.

Pese a estas cifras, la ministra Márquez destacó avances tangibles como la inversión de 20.000 millones de pesos en el Sistema de Atención, Prevención, Monitoreo y Seguimiento de Violencias basadas en Género, que se prevé iniciar el primero de junio; y la creación de fondos para la seguridad y convivencia de las mujeres, así como el fortalecimiento de la atención primaria de salud para mujeres.

“Este es un ministerio que está en construcción. Hacía cien años que no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord tenemos proyectos para que arranquen en su ejecución. No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”, señaló la viceministra a su salida del debate.

De hecho, Márquez criticó que se le pida resultados tan pronto, pues aseguró que ha cumplido con los tiempos y procesos establecidos en el marco legal colombiano, además de acelerar programas insignia como ‘Jóvenes en Paz’, que pretende pagar un millón de pesos a quien se aleje de los grupos ilegales del país.

Francia Márquez se despachó contra funcionarios envueltos en escándalo por corrupción

La vicepresidenta Francia Márquez pidió a quienes esperan llegar al Gobierno a robar que se vayan - crédito @infopresidencia/X

En un reciente evento en Ciudad Bolívar, Bogotá, denominado “Gobierno con los barrios”, se presentaron altos miembros del Gobierno colombiano, incluyendo al Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez.

Aunque el objetivo era fortalecer lazos con la comunidad, el foco se desvió hacia los escándalos de corrupción que afligen a la Nación, específicamente las irregularidades en contratos para carrotanques en La Guajira, investigadas por la Fiscalía General de la Nación.

Por ese caso, Francia Márquez pidió una condena inequívoca a la corrupción, remarcando el compromiso contra esta lucha que tanto ella como el presidente Petro asumieron desde su campaña. Resaltó su procedencia humilde y el objetivo de su Gobierno de servir con dignidad a los ciudadanos, instando a los funcionarios públicos a alinearse con estos principios para enfrentar y erradicar la corrupción dentro de la administración.

“Tanto el presidente Gustavo Petro como quien les habla en campaña prometimos enfrentar la corrupción”, aseguró. “Nos hemos apartado de quienes han traficado y negociado con los derechos del pueblo colombiano. Somos parte de la gente humilde, que ha luchado toda la vida con dignidad para salir adelante junto al pueblo”, señaló la vicepresidenta.

Además, Márquez enfatizó la importancia de la integridad y la transparencia en el servicio público, reiterando su determinación y la de Petro de trabajar por la dignidad y el bienestar de todos los colombianos. “Nosotros llegamos aquí para devolverle la dignidad a un pueblo y vamos a seguir luchando juntos hasta lograrlo”, agregó.