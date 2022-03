Periodista colombiano resultó herido en Ucrania en medio de un ataque de las fuerzas rusas

Juan Arredondo. Foto tomada de Twitter @arrejuan

En las últimas horas, se conoció que Brent Renaud, periodista y cineasta estadounidense, fue asesinado por militares rusos cuando se encontraba en un vehículo filmando refugiados en Irpin, Ucrania. Sin embargo, también se conoció que su compañero, el periodista colombo-estadounidense Juan Arredondo, también resultó herido y está siendo atendido en un hospital.

El colombiano que acompañaba a Renaud explicó a un medio italiano lo sucedido, mientras estaba tendido en la camilla del hospital al que fue trasladado. En el video Arredondo explica que “habíamos cruzado el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a otros refugiados saliendo, nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente. Cruzamos un puesto de control y empezaron a dispararnos”.

Ante el pánico de la situación, el conductor tomó otro camino, pero los dos periodistas recibieron impactos de bala. Por su parte, el disparo en el cuello dejó sin vida a Renaud, a quien tuvieron que dejar atrás mientras el colombiano y el conductor huían.

“El conductor dio la vuelta y siguieron disparando, éramos dos. Mi amigo es Brent Renaud. Le dispararon y lo dejaron atrás. Vi que le habían disparado en el cuello. Nos dividimos”, expresó el colombiano.

Brent Renaud murió por disparos en Irpin, mientras que el colombiano Juan Arredondo se recupera en un hospital

Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que asistió a las víctimas, confirmó las circunstancias. “Han disparado contra el coche. Había dos periodistas y uno de los nuestros (un ucraniano)”, dijo a la AFP. “Nuestro hombre y el periodista están heridos, les presté los primeros auxilios, el otro recibió una herida en el cuello, murió inmediatamente”, agregó.

Juan Arredondo también es un reconocido fotógrafo que, de hecho, fue reconocido en la sexta edición del Visa de Oro humanitaria del CICR por su trabajo llamado ‘Nacidos en el conflicto: los niños soldados en Colombia’. Cuando descubrió en la fotografía más que una afición un trabajo, Arredondo se dedicó a usar su lente para retratar el conflicto armado del país y la desmovilizazión.

En la página oficial el CICR se lee que destacaron a Arredondo porque “se interesó por la situación de los soldados enrolados ilegalmente en grupos armados en Colombia. Casi la mitad de ellos son mujeres adolescentes, incluso hay niñas de nueve años de edad ... siguió el proceso de desmovilización de esas sobrevivientes, de las cuales la mayoría se enfrenta a la extrema pobreza de sus familias y al rechazo de sus comunidades”.

En este momento, el colombo-estadounidense acompañaba a su colega y amigo Brent Renaud, de 51 años, para hacer un trabajo documental sobre los refugiados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Al principio se señaló que Renaud era colaborador de The New York Times; sin embargo, el medio señaló que el hombre trabajó con ellos hace años y que la identificación que llevaba ya no estaba vigente.

La muerte de Renaud fue confirmada al mundo a través de redes sociales fue anunciada por Andrey Nebitov, jefe del departamento de policía de Kiev, quien escribió que el periodista pagó “con su vida por tratar de resaltar el ingenio, la crueldad y la crueldad del agresor”.

El sábado 12 de marzo, Juan Arredondo había publicado parte de su trabajo junto a Renaud en Ucrania. “Voluntarios ucranianos cortan tela en tiras para hacer redes de camuflaje en Zhytomyr, Ucrania. La ciudad ha sido bombardeada por las fuerzas rusas en los últimos días. Los voluntarios están ayudando a proporcionar alimentos, medicamentos a las fuerzas ucranianas, refugio y un paso seguro a los conciudadanos que huyen hacia el oeste”, escribió el periodista.

