De “refrito” calificó Néstor Humberto Martínez las declaraciones de Aida Merlano ante la Corte Suprema de Justicia

Néstor Humberto Martínez (Colprensa - Diego Pineda)

En visita a Barranquilla, el exfiscal —y actual columnista del diario EL TIEMPO— Néstor Humberto Martínez hizo referencia por primera vez a las declaraciones entregadas por la excongresista Aida Merlano por el caso de compra de votos en la costa Atlántica ante la Corte Suprema de Justicia.

El exfuncionario del gobierno Santos (2014-2018) presentó su opinión sobre la nueva circular que expidió la Superintendencia de Subsidio Familiar: un compilado de normativas que rigen a las cajas de compensación presentado el martes 1 de marzo.

Martínez consideró que el conjunto de lo dicho por Merlano, tramitado a través de su abogado Miguel Ángel del Río, es un “refrito”dado que la Fiscalía entregó, cuatro años atrás, esta información a la CSJ para proceder con dicha investigación.

“Ese es el primer caso en el que se estrenó la ley de 2018 sobre financiamiento ilegal a procesos electorales y lamentablemente va a ser ese primer caso el que quedará prescrito y ese es un mal mensaje a la sociedad”, afirmó el exfiscal.

Al ser interrogado con respecto a los señalamientos realizados por del Río contra su labor como fiscal, Martínez declinó hacer comentarios al respecto.

Foto @migueldelrioabg

El abogado Miguel Ángel del Río ganó protagonismo en los últimos meses al involucrarse en la defensa de la excongresista Aida Merlano. Su participación ha sido mediática, en parte para dar a conocer aspectos polémicos de la relación que sostuvo Merlano con algunos políticos del Caribe.

Del Río vinculó a los clan Gerlein y Char con la financiación al Congreso de Merlano y de Lilibeth Llinás. Su acción legal coincidió con la comparescencia ante la CSJ por parte de Rafael Rocha, excoordinador de la campaña de Merlano en 2018, quien hizo graves acusaciones contra la familia Char, a la que Merlano denunció por supuesta corrupción electoral.

En su declaración, Rocha aseguró que el clan Char habría gestado varias actuaciones para que Aída Merlano no se ganara la curul. Sin embargo, tal parece que ese plan no salió como se esperaba.

“Una muchacha que había trabajado en la campaña me estaba diciendo que los votos en las Alcaldías como no había quién los cuidara, los anulaban y ponían enmendaduras para anular el voto. Muy a pesar de que hicieron hasta lo imposible para que no ganara pues terminó ganando, sacó los votos que necesitaba”, señaló Rocha en declaraciones conocidas por Infobae Colombia.

Álex Char, Aida Merlano y Darío Bazzani

Inclusive, el director de campaña de la excongresista reveló que para nadie era un secreto que Arturo, Alejandro y Juan Char no querían que Merlano llegara al Congreso; hasta llegó a insinuar que ellos y “otros políticos que le tenían rabia a ella” buscaban anular su elección.

Dicha declaración causó suspicacia entre los magistrados de la Corte, quienes cuestionaron a Rocha, dado que en lo revelado por Aida Merlano hay pruebas que indican que Alex Char entregó millonarios recursos para su campaña. Sin embargo, el sujeto dijo que eso se le “hizo raro”.

Ante dicha situación, el abogado del Río dio a conocer que la relación entre Lilibeth Llinás y Aida Merlano sí existió, pese a que la primera luego la negara para favorecer el presunto interés de los char en contra de la excongresista.

“Lilibeth Llinás ha manifestado que no conocía a Merlano, pero se ha establecido que no solo la conocía, sino que compartían la sede política (…) Además, Alejandro y Arturo Char estaban apoyando a Merlano para el Senado y a Lilibeth para la Cámara y que independientemente de que fueran de partidos diferentes, la apuesta era por las dos”, indicó del Río.





