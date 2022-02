Video: “Que sea muy feliz”, Vibiana Tejeiro respondió si está distanciada o no de Lina

Vibiana Tejeiro respondió la inquietud de sus seguidores si se había distanciado de Lina Tejeiro por su relación con Andy Rivera. Foto: Instagram @linatejeiro8

Diversidad de comentarios se han generado en las redes sociales luego que una página de chismes revelara que Andy Rivera y Lina Tejeiro se encontraban hospedados juntos en un hotel en Miami, Florida. Lo que llamó la atención de los seguidores fue que la actriz grabó unas historias de Instagram al interior de un baño que detrás dejó ver algunas de las pertenencias del cantante.

En esta oportunidad, durante una ronda de ‘preguntas y respuestas’, Vibiana Tejeiro, mamá de Lina, resolvió algunas inquietudes sobre un supuesto distanciamiento entre las dos por cuenta del posible regreso de la llanera con el interprete de música urbana.

“¿Estás distanciada de Lina porque volvió con Andy?”, fue la pregunta que le hizo un internauta a Vibiana Tejeiro, a lo que ella respondió con un, “la gente está muy loca”.

Y agregó: “Yo nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos, y si vuelve con Andy y si esa es su felicidad que sea muy feliz, la felicidad de mis hijos es la mía como siempre lo he dicho en todas las historias, en todas las preguntas que me hacen. Y si es otra persona, pues que sea feliz”.

Aquí la respuesta completa de Vibiana Tejeiro :

La mamá de la actriz aseguró que la felicidad de sus hijos es la suya

La respuesta de la mamá de la actriz fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’, que se encarga de recopilar la información que comparten las celebridades en sus redes sociales, allí alcanza las 110.000 reproducciones con más de 4.600 ‘me gusta’ por parte de los seguidores de Lina Tejeiro.

Con más de 120 reacciones por parte de los internautas, algunos mencionan que se sentirían muy felices que la actriz regresara con el cantante y otros resaltan la calidad de mamá que tiene Lina Tejeiro, porque en ningún momento ha rechazado los comportamientos de su hija.

“Ella me parece una mamá súper genial”, “Que rico que volvieran, se ven hermosos los dos”, “Si es verdad que sean felices”, “Pero no negó que estuvieran saliendo”, “Que viva el amor y no se meta la gente”, “Súper, si ella en algún momento dijo algo referente al yerno ... pues nada ella es feliz viendo a sus hijos felices”, entre otros.

El video que revivieron de Lina Tejeiro y Andy Rivera

Luego de conocerse las polémicas imágenes de Lina Tejeiro en una habitación junto a las pertenencias de Andy Rivera, en redes sociales se viralizó un video de la pareja cuando apenas llevaban un tiempo juntos de relación y prometieron llegar al altar, sin embargo, en tono irónico agregaron que lo harían un 30 de febrero.

“Les tenemos una muy buena noticia, ya sabemos cuándo nos vamos a casar. Nos vamos a casar el 30 de febrero, 30 de febrero, ojo pues. Grábense esa fecha”, dicen los artistas en el clip, soltando algunas carcajadas como es habitual en la actriz.

El clip fue compartido por la cuenta de Instagram del programa de chismes ‘Lo Sé Todo’, en el que los usuarios de redes sociales dejaron sus comentarios al respecto:

“A la mamá de Andy no le gusta esto”, “Jajaja todos aquí esperando el 30 de febrero”, “Esa publicación es vieja, por qué juegan con los sentimientos de uno así”, “Lo máximo, se amaban a pesar de todo entonces que viva el amor”, “Ellos son los que tienen que ser felices, nadie más”, “Bendiciones, si volvieron es porque ambos se aman y que sean felices”.

SEGUIR LEYENDO: