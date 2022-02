Patrullero de la Policía Nacional fue asesinado en San Calixto (Norte de Santander)

Desde hace 11 años, Carlos Alberto Godoy, hacía parte de la institución. En 2021 fue trasladado desde la estación de Bucarasica (Norte de Santander) a San Calixto, municipio donde sufrió el ataque que acabó con su vida.

Cuando llegaba a la estación de Policía Nacional de San Calixto (Norte de Santander), para recibir su turno como centinela, fue asesinado el patrullero de la Policía Nacional, Carlos Alberto Godoy.

Según indicó el Diario La Opinión de Cúcuta, el policía de 29 años fue atacado por un francotirador cuando llegaba a la estación. Los hechos se habrían presentado a la 1:30 de la tarde del jueves 17 de febrero.

Aunque miembros de la institución lo socorrieron y lo llevaron al centro de salud de este municipio, Carlos Alberto Godoy, no resistió y llegó sin vida al lugar.

El presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter mostró su solidaridad por este homicidio. “A la familia y seres queridos de nuestro patrullero de la @PoliciaColombia, Carlos Godoy, asesinado hoy cobardemente en San Calixto, Norte de Santander, toda nuestra solidaridad en estos momentos de dolor. Daremos con los responsables de este crimen. #EsUnHonorSerPolicía”, fueron las palabras del mandatario.

El presidente Iván Duque a través de su cuenta de Twitter mostró su solidaridad por este homicidio.

Por el momento no se tiene conocimiento de los responsables del crimen, pero en este departamento hay presencia de las disidencias de las Farc y miembros del ELN, el Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley.

San Calixto se encuentra a 240 kilómetros de Cúcuta, capital del departamento, y hace parte del sector de Cucurina. Según información de la Policía de tránsito de la zona, dos uniformados se salvaron del ataque del francotirador.

Desde hace 11 años la víctima del ataque hacía parte de la institución. En 2021 fue trasladado desde la estación de Bucarasica (Norte de Santander) a San Calixto, municipio donde sufrió el ataque que acabó con su vida.

Le puede interesar: Ex policía es citado por la JEP para hablar de la relación entre autoridades, narcotráfico y paramilitarismo

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, se refirió a la muerte de su subalterno. “Los policías de Colombia no tenemos duda en jugarnos hasta la vida para proteger a los ciudadanos. Los cobardes ataques de criminales que intentan sembrar zozobra no nos intimidan. El asesinato de nuestro patrullero Carlos Godoy no quedará impune.”

En su comunicado, el director Vargas hizo una advertencia a los responsables del hecho. “Los delincuentes que lo asesinaron quedan notificados que vamos tras ellos y que más pronto que tarde los pondremos a disposición de la justicia. A la familia de nuestro compañero, solidaridad y condolencias”, concluyó.

Con este ya son dos los policías asesinados en Norte de Santander en menos de ocho días. El pasado viernes 11 de febrero, en horas de la noche, perdió la vida el patrullero Francisco Javier Sánchez Murillom de 34 años, cuando desconocidos atacaron la patrulla en la que se encontraba. En este ataque otros tres uniformados resultaron heridos.

Le puede interesar: Un policía fue asesinado tras un hostigamiento a un puesto de control en Cúcuta

Durante 2022 ya se han presentado 13 casos de homicidios de miembros de la Policía Nacional. Preocupado por estas cifras, el director de la Dijin de la Policía, mayor general Fernando Murillo, denunció que en Colombia se está llevando a cabo un plan pistola en plena época electoral.

En su charla con CM&, el general Murillo aseguró que con este plan pistola, el objetivo de los grupos armados es atentar contra la vida de policías sin importar rango y ubicación geográfica. Por estos hechos, las autoridades nacionales implementan un equipamiento judicial especial para atender cualquier investigación en marco de la violencia en tiempos electorales.

Ante los últimos incidentes registrados contra la fuerza pública, las autoridades ofrecen el pago de una recompensa de 100 millones de pesos para quienes brinden información que permita la captura de los autores de estas acciones terroristas.

SEGUIR LEYENDO: