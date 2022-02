Jorge Enrique Robledo inscribió su candidatura presidencial: “Esto es en serio”

Jorge Enrique Robledo (Colprensa - Álvaro Tavera)

Con Jorge Enrique Robledo como precandidato presidencial, la Coalición Centro Esperanza inició la inscripción de las candidaturas de sus miembros. El actual senador llegó a la Registraduría para dejar en firme su aspiración con el lema: “Esto es en serio”.

La candidatura de Robledo es la primera inscrita por parte de la Coalición Centro Esperanza por el partido Dignidad, desde el pasado sábado cuando inició el proceso ante la Registraduría. Quienes deseen participar en consultas interpartidistas, como es su caso, deben hacerlo antes del próximo 11 de febrero.

Alejandro Gaviria, también precandidato de esa alianza política, anunció que hará su inscripción este miércoles. Él avaló su candidatura por firmas y fue protagonista, junto a Ingrid Betancourt, de un choque de posiciones que generó una crisis al interior de la coalición.

Según dijo Gaviria a Noticias Caracol, los miembros de la coalición llegaron a un acuerdo que firmarán todos los precandidatos para dar por terminada la disputa generada por los apoyos políticos recibidos, para luego proceder a la inscripción de las candidaturas individuales e iniciar la convocatoria de votantes.

Así mismo lo dejó ver el senador Robledo, fundador del partido Dignidad, cuando fue consultado sobre la situación de la coalición tras el retiro de Betancourt. “La Coalición es un proyecto tan fuerte que inclusive resiste situaciones como esas, que son naturales en un proyecto diverso. Recordemos que este proyecto no tiene propietario, entonces no es sorprendente que haya personas que se vinculen y de pronto se desvinculen, pero esto sigue siendo fuerte como un roble”, señaló.

Sobre Betancourt, Robledo sostuvo que tomó una decisión y la coalición otra, por lo que ahora su competencia es separada. “Ella es un proyecto político y nosotros somos otro proyecto político, serán los colombianos y las colombianas las que escojan una opción u otra”, puntualizó.

Robledo fue uno de los más críticos para el ingreso de Gaviria a la coalición y el primero en rechazar los comentarios en contra de Betancourt cuando se despertó la discusión. Desde ese momento emprendió una campaña para que los “duquistas” no decidan en la consulta considerada de centro. Aseguró que César Gaviria y Germán Vargas Lleras “ponen gente en todas las campañas para ganar con todas. Duquistas disfrazados”.

Sin embargo, sostuvo que su relación con el exministro de Salud es cordial en medio de la controversia, como con todos los demás miembros. Anunció que estarán juntos en algunos espacios, pero en otros de manera individual y que harán los debates acordados al inicio de la alianza.

“Hace un año nadie daba un peso ni por Dignidad ni por la Coalición Centro Esperanza, éramos objeto de burlas incluso, que nos sentenciaban al fin de nuestras carreras políticas porque había dos fuerzas ya en ese momento que se sentían con el derecho de ser ellas las únicas que podían disputar la presidencia de la república en el 2022. Nosotros, con Dignidad y la Coalición de la Esperanza, dijimos no va a ser así, aquí va a aparecer otra fuerza política de importancia capaz de competir. El resultado es un inmenso éxito. Dijeron que no lo íbamos a poder construir y lo hemos construido. Que ha habido vicisitudes, obvio, estas cosas son complejas, sobre todo porque aquí no hay propietario, aquí no hay mandamás”, sostuvo Robledo.

El senador ha expresado que su apuesta será la protección económica de la industria y el agro frente a las importaciones de esos productos que, en su concepto, afectan a los productores nacionales. Robledo sostiene que ese proceso reduce el empleo y su apuesta será por crear más trabajo.

“La propuesta que estoy haciendo para empleo es la mejor que puede hacerse, es crear fuentes de empleo y riqueza, desarrollar la industria y el agro, hacerle cambios serios al modelo económico neoliberal, en el seno de la economía de mercado, pero cambios que impidan que se siga destruyendo el aparato productivo en Colombia”, señaló.

“Si los colombianos no pueden trabajar no hay país, están matando a Colombia con el exceso de importaciones que tenemos”, agregó el candidato.

Su otra bandera de campaña en resumidas cuentas será combatir la corrupción que, según dijo, genera que personas inescrupulosas se roben la plata de educación, salud, alimentos de los niños “y con la plata que se roban se roban las elecciones”.

