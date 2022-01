Secuestran al secretario de Hacienda Albania, La Guajira

Secuestro en Colombia - Imagen de referencia.

El pasado domingo 23 de enero de 2022 en el corregimiento Porciosa del municipio de Albania, en La Guajira, fue secuestrado el secretario de Hacienda del municipio, Roger Franciso Duarte.

Las autoridades anunciaron 60 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con su paradero.

Según información de El Heraldo, el secretario Duarte y miembros de su familia se dirigían a una finca de su propiedad en el corregimiento Porciosa, a 15 minutos de la cabecera municipal de Albania, cuando aparecieron desconocidos armados que obligaron a Duarte a subir a un vehículo para desaparecer en las trochas del corregimiento.

En las últimas horas el secretario de Gobierno de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, confirmó que la recompensa que se ofreció inicialmente de 40 millones de pesos, aumentó a 60 millones, para quien brinde información sobre el paradero del secretario de Hacienda.

Según medios locales, de los 60 millones, 20 los aporta el gobierno departamental, 20 la alcaldía y los otros 20 los aportará la Policía Nacional.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Albania, Edinson Gil Pinto, citado por el Diario del norte, condenó el secuestro de su compañero de gabinete, “Roger Duarte es un gran amigo, exijo que le respeten la vida. Él sufre de presión, está tomando medicinas, que le den sus medicamentos, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera, creo que se equivocaron porque no tiene los recursos, es una persona humilde que trabaja por su familia”.

Según información de El Heraldo, en la mañana de este lunes 24 de enero el comandante encargado de la Policía de La Guajira dijo que no tenían mayor información sobre el caso y que no habían logrado ubicar la camioneta en la que secuestraron al funcionario.

Otros secuestros en La Guajira

Cabe recordar que, en los últimos meses el ganadero y agricultor Jorge Rafael Camargo Epiayú, en la zona rural de Maicao, estuvo secuestrado desde junio hasta septiembre de 2021, cuando se dirigía, en compañía de uno de sus hijos, hacia una finca de su propiedad al sur de Riohacha.

También vale recordar el caso de Pedro Enrique Morón Carrascal, quien en marzo de 2022 completará tres años desde que también fue secuestrado después de ser sorprendido por siete personas armadas en Porciosa, en Albania, donde tiene una parcela

Así mismo, el docente y filósofo samario, Eduardo Diazgranados Márquez, el pasado septiembre de 2021 completó un año desde que fue secuestrado en zona rural de Maicao. Diazgranados, al momento de su secuestro se encontraba desarrollando un trabajo de socialización con las comunidades de un proyecto de la empresa Renovatio para instalar un parque eólico de generación de energía.

En noviembre de 2021, la esposa de Diazgrandos, la también docente Olga Rocío Mora, durante una visita del presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa, parte de la cúpula militar y de Policía, a Maicao, les pidió que la investigación por el secuestro de su esposo avanzara.

“Es que los familiares estamos en una completa incertidumbre, esta investigación no avanza pese a que siempre que llegan autoridades nacionales lo exigimos, en ningún momento una autoridad nos ha dicho algo de nuestro familiar, no tenemos la mínima información sobre lo que haya podido ocurrir, no sabemos si es un secuestro económico o de otra naturaleza porque no hemos recibido exigencias y las autoridades tampoco han logrado descifrar algo”, dijo Olga Rocío Mora, según información del El Heraldo.

