Disturbios en la Alcaldía de Barranquilla: ediles denuncian que les deben más de seis meses de sueldo

Los ediles de Barranquilla explicaron que son más de 40 millones de pesos los que les debe la Alcaldía. Foto: ‘Canal Tropical’

En la mañana de este jueves 20 de enero se presentaron disturbios en las instalaciones de la Alcaldía de Barranquilla. ¿El motivo? Los 75 ediles de la capital del Atlántico se acercaron para reclamar que la Administración Distrital les debe más de seis meses de salario.

Aunque los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL) aseguraron que llegaron sin violentar la estructura, lo que desató la molestia fue que los miembros de seguridad no los dejaron ingresar. Además, en un video difundido a través de las redes sociales, uno de los denunciantes expresó que las agresiones empezaron por parte de los uniformados.

En una parte de la filmación se observa que los ediles empiezan a empujar las puertas de vidrio, ante la resistencia de un número más reducido de guardias. La entrada principal fue rota y los primeros informes hablan de una persona herida, que resultó cortada por los cristales. “¿Quién está usando fuerza de nosotros?, ¿quién tiene armas? Ninguno. Tú fuiste el que empujaste a nuestros compañeros”, sostuvo uno de los ediles mientras grababa a un uniformado.

Los ediles de Barranquilla denunciaron que los guardias iniciaron con las agresiones para no dejarlos entrar a la Alcaldía. Video: cortesía

Alexis Castillo, edil de la localidad suroccidente, manifestó que desde agosto no han recibido ningún tipo de pago y que, por lo tanto, las deudas con cada uno de los miembros asciende a 46 millones de pesos: “El alcalde Jaime Pumarejo no ha autorizado el pago y ante la ausencia por el reconocimiento de los que trabajamos es que nos molestamos. Ningún funcionario nos da la cara. Nosotros vinimos de manera pacífica, pero al no dejarnos ingresar fuimos agredidos”, dijo en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Altercados en la Alcaldía de Barranquilla porque ediles aseguran que les deben varios meses de sueldo. Video: cortesía





Así mismo, Carlos Tulena, presidente de la JAL de la localidad Metropolitana, indicó a El Heraldo que las autoridades no respetan las herramientas que les ofrece la ley, por lo que su labor se dificulta en las comunidades: “Venimos denunciando hace años que no hay una verdadera descentralización en el Distrito de Barranquilla. Eso, sumado a la falta de compromiso con el pago de los honorarios que reconoce la ley para las JAL”.

“Nos deben todo el cuarto período de sesiones ordinarias del 2021, nos deben las extras, no pudimos regalarle a nuestros hijos los aguinaldos porque no se les dio la gana de pagarnos”, sostuvo otro de los ciudadanos, de acuerdo con el medio regional, Canal Tropical.

Curiosamente, en la cuenta de Twitter de la Alcaldía de la localidad de Riomar, se publicó que el miércoles hubo encuentros entre ambas partes para intentar gestionar el problema de los pagos: “Los alcaldes locales de Barranquilla y la Oficina de Participación Ciudadana se reunieron con el fin de socializar el Decreto Distrital 0275 de 2021 y empalmar el proceso de presentación de cuentas para el pago de los honorarios de los ediles del Distrito”.

Captura de pantalla

El alcalde, Jaime Pumarejo, todavía no se ha pronunciado frente a estos hechos. Sin embargo, cabe recordar que fue el mismo dirigente quien posesionó a los 75 ediles con los que cuentan las cinco localidades de la capital del Atlántico. “Solo les pedí una cosa: poner a Barranquilla de primero, porque con nuestro trabajo en equipo, vamos a lograr que esta ciudad sea un territorio imparable”, sostuvo por aquel entonces.

Captura de pantalla

Para intentar llegar a un acuerdo, el jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana, Nelson Patrón, llegó hasta la Alcaldía y dialogó con algunos de los ediles. Sin embargo, estos aseveraron que no les dieron una fecha clara para que la Administración se ponga al día.

SEGUIR LEYENDO: