Asesinaron a David Fernández ‘Coco’, joven de la primera línea que ingresó a disidencia de las Farc

Gustavo Bolívar le rogó al joven, que participó en el paro nacional, que abandonara la lucha armada, tras ingresar a una disidencia de las Farc en 2022. (Crédito: @GustavoBolivar / X)

En la noche del miércoles 31 de julio se conoció que David Estiven Fernández, el joven que perteneció a la primera línea durante el paro nacional en 2021 y también uno de los consejeros de juventud de Bogotá, para luego ingresar a una disidencia de la extinta guerrilla de la Farc, fue asesinado en medio de la guerra interna que hay dentro de esas estructuras insurgentes.

A través de un video, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, máximo jefe del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) señaló que el joven de 25 años de edad fue asesinado por el grupo rival que está bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza ‘Calarcá’.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Un hecho aberrante que nos lleva a calificar como fraccionalista y traidores a este grupo descompuesto, son las acciones sin autorizaciones del Estado Mayor Central (...) Así como el homicidio ordenado por ‘Calarcá’ del joven David Estiven Fernández Soler, integrante de la primera línea que buscó a la organización para refugiarse de la represión paramilitar y que hicieron pasar como desertor para asesinarlo”, recogieron en el periódico El Colombiano de las palabras del insurgente.

Luego de conocerse el trágico hecho, Angelica Soler, la madre del joven, le pidió a los guerrilleros que le entreguen el cuerpo sin vida.

“¡Por favor, presionen para que me entreguen a mi hijo, nada más!”, rogó entre lágrimas la progenitora ante las cámaras del informativo de televisión Noticias RCN.

Aunque desde el grupo armado ilegal sostienen que Fernández ingresó por su propia voluntad, de hecho lo reiteró el mismo joven en el video que dio a conocer Gustavo Bolívar, cuando era senador, 2022, por el que se hizo tristemente célebre, la progenitora asegura que se trató de un secuestro y que la grabación la habría hecho bajo amenazas.

“Mi hijo en ningún momento los buscó. Ellos lo reclutaron desde acá en Bogotá”, aseveró en el mismo noticiero.

Incluso cuando se conoció del ingreso de Fernández a la subversión, la señora Soler recibió apoyo de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos donde insistieron que se trató de un reclutamiento forzado con el que terminó en el departamento de Caquetá.

Para esa época, el entonces senador del Pacto Histórico dio a conocer el video donde Fernández aseguraba que había ingresado a la guerrilla porque su vida corría peligro por persecución en su contra en Bogotá.

“A pesar de estar consagrado en la Constitución del 91 el derecho a protestar y a organizarme quiero realizar la siguiente denuncia. Amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares diligenciados desde la Brigada XIII en Bogotá y la Policía Nacional. Persecución y perfilamiento por parte de estos mismos. Atentados contra mi vida como el ocurrido en la manifestación del 20 de julio del presente año”, afirmó.

Tras dar a conocer esa grabación, el mismo escudero del presidente, Gustavo Bolívar, le imploró que se fuera de las filas de la guerrilla y que le diera una oportunidad al nuevo Gobierno.

“¡Por favor, sálgase de allá hermano! Confíe en la Justicia, confíe en lo que estamos haciendo (...) Como se va a devolver en el tiempo, la historia. Le pido el favor que se devuelva. Segundo no convoque a más jóvenes, déjelos donde están”, lo conminó.

El congresista le imploró a un joven que participó de las protestas de paro nacional que abandonara la lucha armada tras haber ingresado, al parecer, a una de las disidencias de las FARC.

En mayo del año siguiente el joven reapareció en un evento de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ que se llevó a cabo en los Llanos del Yarí, con motivo del inicio del proceso de paz con el Gobierno.

No obstante, al mes siguiente, la progenitora denunció que su hijo se encontraba en grave riesgo, ya que habría desertado, luego de que le hiciera una llamada telefónica, que sería el último contacto que tuvo con él.

“En sí cuál será la situación de mi hijo en este momento no la sé, sólo la sabe mi Dios y los que lo tiene allí o los que lo tenían reclutado (...) (Dijo) que lo estaban obligando a hacer cosas que él no quería, que lo obligaban a hacer cosas que a él no le nacían, los planes y los proyectos de él eran totalmente diferentes”, relató en Noticias RCN.

Ya en julio de ese mismo año, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió una resolución con la que otorgó medidas cautelares en favor de Fernández, por el peligro que corría su vida.

El organismo, además, le solicitó al Estado colombiano que “adoptara” las medidas necesarias “para determinar la situación y paradero de señor David Estiven Fernández Soler, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.

Pero la historia del joven concluyó trágicamente con su deceso a manos de los mismos insurgentes, a los cuales, supuestamente, buscó por protección.

David Estiven Fernando Soler, joven que pertenecía a la Primera Línea y luego fue reclutado por las disidencias de las Farc. Foto: archivo.

Sobre su muerte desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá publicaron un mensaje de condolencias en su cuenta oficial en la red social X.

“Nos solidarizamos con la familia, amigos y amigas de David Fernández “Coco,” exconsejero de Juventud en Kennedy. Desde la administración distrital seguiremos trabajando por la paz territorial con las y los jóvenes de Bogotá (sic)”, expresaron.

Mientras que desde la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos condenaron el crimen y responsabilizaron a la disidencia de ‘Iván Mordisco’ por el despreciable suceso.

“Al Estado Mayor Central FARC, un grito de repudio por la presunta muerte de DAVID FERNÁNDEZ reclutado forzadamente, como a BRAYAN MENDEZ. Devuélvanlos ya y digan la Verdad! Al OACP aunque sean sus cuerpos para llorarlos. No permitan mas deshumanización a sus familias (sic)”, trinaron.