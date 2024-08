Amazon es responsable por los productos peligrosos vendidos en su sitio, según dictaminó una agencia federal de EEUU

La CPSC voto para responsabilizar a Amazon por la venta de productos defectuosos o inseguros comercializados por terceros en su plataforma. (REUTERS/Lucas Jackson)

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) anunció este martes que votó de manera unánime para responsabilizar a Amazon por productos defectuosos o inseguros vendidos por terceros en su sitio web y aplicación, incluidos los comercializados por terceros y enviados por la compañía a través del programa Fulfilled by Amazon (FBA).

La compañía, propiedad de Jeff Bezos, tiene ahora la obligación de notificar a los consumidores y de retirar más de 400,000 productos defectuosos o enfrentar consecuencias legales, según la CPSC.

Entre los productos específicos afectados por la orden se incluyen detectores de monóxido de carbono que no emiten alarmas, pijamas para niños que podrían incendiarse y secadores de cabello que podrían causar una electrocución si se caen al agua, confirmó The Associated Press.

Productos peligrosos como detectores de monóxido de carbono, pijamas y secadores de cabello están en la mira de la CPSC. (REUTERS/Dado Ruvic)

Según la agencia federal, las notificaciones de Amazon a los clientes sobre problemas de seguridad “potenciales” fueron insuficientes para proteger a los consumidores: “Amazon no notificó al público sobre estos productos peligrosos y no tomó medidas adecuadas para alentar a sus clientes a devolverlos o destruirlos, dejando a los consumidores en un riesgo sustancial de sufrir lesiones,” afirmó la comisión.

Amazon enfrentó esta determinación y expresó su descontento con la decisión de la CPSC: “Estamos decepcionados por la decisión de la CPSC,” comentó un portavoz de la empresa al medio NBC News, indicando que la compañía planea apelar.

“Cuando fuimos notificados inicialmente por la CPSC hace tres años sobre problemas de seguridad potenciales con un pequeño número de productos de terceros, notificamos rápidamente a los clientes, les instruimos a dejar de usar los productos y les reembolsamos”, agregó.

Amazon apelará la decisión de la CPSC de responsabilizar a la compañía por ventas de terceros. (REUTERS/Mike Segar)

“Nuestro servicio de alertas de retiradas también asegura que nuestros clientes sean notificados rápidamente sobre importante información de seguridad de productos, y el proceso de retiradas es efectivo y eficiente”, dijo la empresa.

La mayoría de las ventas en Amazon provienen de vendedores independientes, representando más del 60% del total de ventas en las tiendas de la compañía, según informó la compañía en enero.

Una disputa judicial de años

El fallo de la CPSC el martes se originó en 2021 cuando la agencia demandó a Amazon por primera vez. En ese momento, según CNN, Robert Adler, presidente interino de la CPSC, declaró que esta acción era un gran paso adelante para la pequeña agencia, destacando que debían enfrentar cómo manejar de manera más eficiente estas enormes plataformas de terceros para proteger a los consumidores americanos.

La disputa judicial se vio reforzada por la opinión del juez administrativo, quien desestimó el argumento de Amazon sobre no ser un distribuidor según se define en la Ley de Seguridad de Productos de Consumo.

La disputa legal entre CPSC y Amazon comenzó en 2021 con la agencia demandando a la empresa. (REUTERS/Mike Segar)

La CPSC también ordenó a Amazon desarrollar y presentar propuestas sobre cómo notificará a los compradores y al público en general sobre futuros productos peligrosos, y proporcionar reembolsos o reemplazos de los productos afectados.

Un vocero de Amazon comentó que existen “medidas proactivas para prevenir productos inseguros” y que la compañía monitorea constantemente las listas en su tienda. “Si descubrimos un producto inseguro disponible para la venta, abordamos el problema de inmediato y refinamos nuestros procesos”, señaló.

El fallo también destacó que Amazon, quien representa alrededor del 40% de las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos, tiene responsabilidades como distribuidor bajo la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor. La ensambladora legislativa rechazó la postura de Amazon de no ser considerado un distribuidor y ratificó su decisión anterior a pesar de los argumentos presentados por la compañía ante un juez administrativo.

Paralelamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió la semana pasada una carta de advertencia a Amazon por la distribución de productos químicos de peeling que violan la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.