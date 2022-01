Así va la investigación sobre la violencia desatada en Arauca

El fiscal General, Francisco Barbosa (Colprensa - Camila Díaz)

Desde el 2 de enero el departamento de Arauca se encuentra en alerta por enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el territorio y las rutas de narcotráfico, dejando desplazamientos, homicidios y desaparecidos. La primera semana del mes resultó un saldo de 27 personas muertas y al día de hoy la Fiscalía señala que el saldo va en 31 homicidios. La situación de seguridad en esa zona del país se viene agudizando desde el 2021 que aumentaron las masacres y desplazamientos, además, pese a los esfuerzo militares por reforzar la seguridad los habitantes y lideres denuncian que las masacres siguen.

Ante la difícil situación del departamento fronterizo el ente acusador ha intervenido para poder identificar de quién son los cuerpos, quiénes están ocasionando la difícil situación y esclarecer todo lo relacionado a este tema. Hasta el momento la Fiscalía ha dado a conocer que en apenas tres días de 2022 se produjeron 31 muertes, de las cuales 21 de los cuerpos son colombianos, ocho venezolanos y hay dos personas por identificar.

El Fiscal General Francisco Barbosa, en entrevista con la revista Semana, contó que lo primero que se debe hacer en una investigación como esta, es entender el contexto histórico, pues el Eln duró mucho tiempo con el dominio del territorio y ha sentido la amenazas de las disidencias.

“Aquí hay una circunstancia histórica de control del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Saravena, Arauquita, Fortul, Tame, en Arauca capital, con incidencia en el estado Apure, del lado venezolano. También hay disidencias de las Farc (los frentes 10, 28 y 45). Esto ha generado una serie de conflictos por la cercanía con Venezuela, donde se han ubicado campamentos de esas organizaciones criminales y que tienen incidencia en el territorio. Esta matanza tiene que ver con el control territorial que empiezan a ejercer dichas disidencias en Arauca”, anotó Barbosa y continúo explicando que “Ha habido extorsiones de estos disidentes, liderados por Arturo y Ferley, a incluso familiares del ELN en esta región del país.”

En este sentido el funcionario señaló que como ha venido sucediendo estos grupos residuales, corresponden a exmilitantes de las Farc que se han rearmado y se encuentran acentuándose en algunos territorios del país, por lo que advirtió que el pico de violencia que vive hoy Arauca se puede presentar en otras zonas como Casanare, Norte de Santander, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar. Además, contó que esto se debe a los intereses financieros y estratégicos de los criminales.

“Lo hacen por la extorsión, el robo de combustible y las líneas de paso a través de la frontera (para el narcotráfico). Parte del problema es que existen relaciones entre el lado venezolano y el lado colombiano entre estas organizaciones. Tenemos información precisa que indica que hay un sector de la Guardia venezolana en la frontera que tiene relaciones con el ELN, y obviamente las circunstancias con las disidencias de las Farc ha sido muy complicada en la frontera. Aquí no solo hay narcotráfico, sino minería ilegal, hay coltán, un mineral muy importante”, señaló el fiscal.

Finalmente ratificó una idea que ha compartido en varias oportunidades: “Se sabía que la firma del Acuerdo de Paz no iba a ser la terminación absoluta del conflicto. Se sabía que iba a existir un número importante de personas que no iba a aceptar las condiciones establecidas en el Acuerdo de Paz. Lo vimos con aquellos que abandonaron ese proceso, como Iván Márquez, Romaña, Santrich, etc., que optaron por otro camino. Más allá de las discusiones teóricas, y como fiscal, lo que sí tengo que decirle al país es que no vivo en un mundo idílico, en un mundo ficcional o fantasioso. Vivo en la realidad”.





