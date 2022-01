Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se quejó del servicio al cliente de Avianca

Marta Lucía Ramírez (Colprensa - Camila Díaz)

Como una colombiana más, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se quejó en Twitter por el deficiente servicio al cliente de Avianca.

Ramírez expresó su molestia luego de tres días buscando contactar con un asesor para el terrenal asunto de confirmar sus reservas en alguno de los vuelos que tiene la aerolínea.

Esto escribió la funcionaria: “Es inaudito llamar durante tres días al call center de @Avianca sin obtener respuesta. Después de una hora de escuchar la grabación la llamada se cuelga. Mejorar opciones de servicio al cliente y tener un operador por favor!!”.

En un tweet siguiente, Ramírez apeló a distintos entes de control, como la Aerocivil y la Supersociedades, para lo que es pan de cada día para miles de usuarios de la aerolínea: la falta de respuesta ante sus solicitudes.

Su llamada es muy importante, por favor espere... así de fácil es solucionar..... El call center de @Avianca @AviancaNAM es una máquina sin respuesta. @AeroCivilCol @sicsuper

El impasse se solucionó para la vicepresidenta, quien escribió después de las 8:26 p.m. del domingo, lo siguiente: “Empresas no deben esperar que clientes se quejen a través de redes sociales, ni que sea el cargo de quien se queja lo que le facilita atención. Todos los colombianos merecen respuesta eficiente y oportuna y call center debe tener operadores. @Avianca ya se contactó y solucionó”.

Ante este último tweet, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Réplicas mordaces como la del candidato a la Cámara, y miembro del Centro Democrático, Sergio Rodríguez: “Conclusión: toca ser el vicepresidente del país para que le solucionen”, o la de ciudadanos en situaciones semejantes a la de la vicepresidenta, pero sin solución a la vista, como el usuario Julio Alarcón, quien manifestó: “Vicepresidenta, me ayuda con mi caso por favor, llevo seis meses esperando un reembolso y nada de nada. Porque de @AviancaEscucha no espero nada bueno…”.

La aerolínea, otrora emblema de la aviación nacional, perdió 30 puestos en la lista de la World Airline Awards, por lo que estuvo cerca de salir de las 100 mejores del mundo. Este año, la empresa se ubicó en el puesto 98 del centenar.

Este análisis se basó en lo ocurrido entre el 2019 y el año en curso. Avianca, en el 2019, estuvo en el puesto 70.

Para el presidente de la compañía Adrián Neuhauser, la situación actual de Avianca tras la compleja época que dejó a su paso el coronavirus es una oportunidad para crecer en este nuevo panorama. Recientemente, vale la pena recordar, la aerolínea se sometió a un proceso de reestructuración financiera y salió del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea colombiana Avianca, a su llegada a Río de Janeiro (Brasil). EFE/Marcelo Sayao

“Pasamos a ser una empresa sana de nuevo. Entramos en la ley de quiebras con más de 5.000 millones de dólares de deuda, poco más de $400 millones de liquidez, una situación de la empresa compleja financieramente y hoy día, después de la restructuración, después disminuir las deudas, después de levantar capital tenemos sobre $1.000 millones de dólares en caja y la deuda es de alrededor 3.500 millones de dólares”, contó sobre la recuperación.

El presidente de esa empresa aseguró que por estos días los pasajeros de la compañía vuelan gracias a 11 configuraciones de aviones. Mientras que siguen funcionando aeronaves antiguas, otras han sido modificadas para el bienestar de la ciudadanía. “Hicimos una inversión de 200 millones de dólares en asientos de última generación y el saldo de los aviones son aviones que hemos tomado en reemplazo aviones antiguos que teníamos y que vienen con otras configuraciones. Los vamos a estar reconfigurando el próximo año, el proceso de reconfiguración termina en noviembre”, destacó.

