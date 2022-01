Accidente en Guatapé, Antioquia: carro rodó por un abismo dejando dos muertos y tres heridos

Dos muertos y tres heridos, el saldo de un accidente de tránsito en Guatapé, Antioquia. Foto: cortesía

En la madrugada del 1 de enero se presentó un accidente de tránsito sobre la vereda Quebrada Arriba, en el municipio de Guatapé, Antioquia. Un carro particular rodó al menos 100 metros por un precipicio, causándole la muerte a una pareja de esposos y dejando a los otros tres ocupantes heridos.

Pese a que el incidente ocurrió entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m., fue hasta pasadas las 10:00 a.m. que las autoridades recibieron el aviso por parte de la comunidad, según pudo conocer Caracol Radio. Hasta el lugar de los hechos se movilizaron unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio: allí permanecía el vehículo accidentado, entre escombros, mientras que los lesionados —también familiares de las víctimas mortales— ya habían sido trasladados a un centro de salud y se encuentran bajo pronóstico reservado.

Los primeros informes establecieron que las personas estaban a tan solo 200 metros de su lugar de destino, que era una finca, provenientes del casco urbano de Guatapé. Por estas fechas, esta población suele recibir una importante cantidad de turistas, a propósito de las fiestas de fin de año.

La zona por la cual rodó el vehículo, sobre la vereda Quebrada Arriba (Guatapé, Antioquia). Foto: cortesía

Por el momento se desconocen las identidades de los ciudadanos involucrados, así como las posibles causas del accidente. Entre el 1 de diciembre y el 26 del mismo mes, se habían reportado 1.526 siniestros viales en Colombia, dejando un saldo de 450 personas fallecidas y 1.871 lesionadas. La Costa Caribe, Antioquia, Cauca y Cundinamarca fueron las regiones que más padecieron por estos casos, según los datos revelados por el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Juan Alberto Libreros.

BALANCE DE MOVILIDAD EN EL PAÍS:

En medio de las fiestas decembrinas, las autoridades habían ejecutado el ‘Plan Navidad’, con cerca de 6.000 uniformados desplegados a lo largo de más de 266 tramos viales y 12.400 kilómetros. La estrategia incluía diferentes campañas: proteja su dinero; seguridad en compras navideñas; tome la mejor decisión; viaje seguro; líneas que salvan vidas; cuídate y cuídalos; mi ruta turística; cuida la naturaleza y sin pólvora y en familia.

Hasta el mediodía del 31 de diciembre, el Ministerio de Salud había reportado, por lo menos, 6.544 víctimas fatales por los incidentes viales, donde los motociclistas, peatones y ocupantes de vehículos entre 20 y 35 años eran los más perjudicados. “Hemos venido observando durante este mes un incremento importante frente a otros periodos similares en el número de accidentes y desafortunadamente en el número de víctimas”, dijo entonces el jefe de esta cartera, Fernando Ruiz.

Imagen de referencia de accidente de tránsito en Hobo, Huila. Foto: Archivo Particular

El exceso de velocidad, el consumo de bebidas embriagantes y el no respetar las señales de tránsito son las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito en el país. Estas cifras suelen aumentar en el cierre del año, pues muchas familias viajan para las festividades. Hasta finales del 2021, más de 2 millones 100 mil vehículos se habían movilizado por las carreteras nacionales, representando un incremento del 34 % frente al mismo periodo del año anterior.

EN BOGOTÁ YA NO ATENDERÁN ACCIDENTES MENORES:

Este año podría significar un caos en términos de movilidad para Bogotá por la gran cantidad de obras que se adelantarán, como, por ejemplo, las nuevas troncales de TransMilenio y las adecuaciones de la primera línea del Metro, que implican el cierre del puente de la avenida carrera 68 con calle 26.

Por lo tanto, y con el fin de evitar mayores complicaciones en el flujo vehicular, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que, a partir del 11 de enero de 2022, los agentes de Policía de Tránsito no se encargarán de atender los choques de automóviles “simples”, es decir, que no impliquen víctimas fatales o heridos.

“Los conductores que tengan choques simples, que no sean graves, y que no impliquen heridos, pueden tomar evidencia de lo sucedido con sus celulares y deben correr sus carros”, expresó el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, agregando que los involucrados deben ponerse de acuerdo para resolver el percance.

