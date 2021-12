Contraloría advierte que cerca de 40.000 vacunas anticovid están dañadas

El Museo Evita presenta “Quién me dirá cómo eras y quién fuiste”, con fotos de la vida familiar de Eva Duarte en Junín y sus presentaciones sociales

Yo soy, Grandes Batallas: Katia Palma y su divertido baile al ritmo del imitador de DJ BoBo

Katia Palma no perdió la oportunidad de pararse a bailar cuando el imitador de DJ BoBo se presentó con los temas “Shadows of the night” y “Everybody”.