Mamá de Diana Ángel la regañó por actitud que tomó: “Se va a arrepentir toda la vida”

Diana Ángel pidió que la ayuden saliendo de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Las emociones siguen al rojo vivo en La casa de los famosos Colombia. Cada gala de eliminación tiene un conjunto de sentimientos que salen a flor de piel, tanto por parte de los participantes que peligran con salir del programa, como de los que se quedan a su espera dentro del estudio.

El domingo 28 de abril no fue la excepción. Miguel Bueno se convirtió en el décimo segundo eliminado de la competencia, pero no fue el único que sufrió. Diana Ángel también derramó lágrimas ese día, debido a que, sucediera lo que fuera, quería irse a su casa después de los casi tres meses que lleva en el concurso.

Frente a las cámaras, la actriz confesó no estar pasando por un buen momento en cuanto a su salud emocional. “Me siento orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero yo hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Espero que toda la gente que nos está viendo en Latinoamérica, Colombia, Panamá y todas partes, entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y yo siento que dos meses para mí son suficientes en esta casa, casi tres”, comentó.

La actriz aseguró que ya cumplió un ciclo y quiere retomar sus actividades fuera de la casa - crédito @D1360VR/X

Asimismo, le agradeció a todos sus compañeros por el apoyo que le dieron y les dijo que únicamente se llevaría lo mejor de cada uno, a pesar de las diferencias que hayan podido tener en algún punto del concurso.

“De cada uno me voy a llevar algo, yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo, pero por eso estoy aquí parada, diciéndole a todas las personas que me han apoyado hasta acá que me aman y que me quieren que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar”, agregó, demostrando sus intenciones de abandonar el juego.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para que el público dejara de apoyara. De hecho, en la última gala de eliminación, en la que estaba nominada, fue una de las favoritas, por lo que se salvó.

La primera salvada fue Karen Sevillano con un porcentaje del 28,37%, a lo que le siguió Martha Isabel Bolaños con un total de votos del 22,78%. Aun tras haber manifestado su deseo de abandonar la casa, la siguiente celebridad en ser rescatada por la audiencia fue Diana Ángel con 15,11% de las votaciones. A su vez, la cuarta salvada de la noche fue Isabella Santiago, con un 13,99% de apoyo de su público. Camilo Pulgarín cerró la jornada con un poco más del 11%. Miguel Bueno se despidió de todos.

Culotauro y Diana Ángel tuvieron un romance dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Ante la situación, la mamá de Diana Ángel se pronunció al respecto con contundencia, diciendo que seguramente su hija únicamente estaba pasando por un mal momento, pero que se repondría, por lo que pidió todo el apoyo posible a los televidentes.

“Está un poco triste, pero se arrepentirá toda la vida si baja la guardia en este momento. Tiene mucho para dar, es una guerrera y fue formada para luchar en la vida. Seguimos votando, ya se le pasará, quiere abracitos”, indicó la mujer en un mensaje de Instagram.

También agregó: “Demostrémosle qué tanto la estamos abrazando desde afuera”.

Mamá de Diana Ángel se pronunció sobre el deseo de la actriz de abandonar la competencia - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Actualmente, siguen en competencia: Karen Sevillano, La Segura, Pantera, Alfredo Redes, Julián Trujillo, Sebastián González, Mafe Walker, Ornella Sierra, Camilo Pulgarín, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Diana Ángel.

Con un par de semanas para entrar en la recta final, cada vez son más las exigencias que hay para mantener un cupo en el formato. Mientras la tensión aumenta, en secreto RCN prepara la visita de la influenciadora Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos de Telemundo.

“El jueves estará Wendy Guevara, que por cierto estuvo invitada al concierto de Madonna en México. Estará en ‘La previa’ y en ‘El after’ hablando con nosotros, contándonos un poco de su historia y sobre todo contándonos tips de cómo hizo para ganarse La casa de los famosos México”, dijo Roberto Velásquez, el host del formato en VIX.