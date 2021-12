La hija de la primera medallista olímpica colombiana competirá en los Panamericanos Junior de Cali, pero por Chile

Los primeros Juegos Panamericanos Junior, que se están disputando en Cali desde el 25 de noviembre, marcarán el comienzo de “la renovación” del deporte colombiano, e irá hasta el 5 de diciembre, reunirá a más de 3.500 deportistas de 41 países cuyas edades van de los 12 a los 22 años.

El país competirá con una delegación de 370 deportistas con el propósito de tener figuración en todas las 39 disciplinas programadas aunque, “indiscutiblemente, desempeños rutilantes se esperan en las competencias de pesas, ciclismo, atletismo, clavados y patinaje”.

Desde este martes la jornada de competencia está marcada por el inicio de las pruebas de Atletismo, en las cuales seis entregarán medallas. Estas son las pruebas de 10.000 metros femenina, 5.000 metros masculina, Lanzamiento de Disco femenina, Lanzamiento de Jabalina masculina y Salto de Longitud femenina. Otras de las pruebas que se realizarán son los 100 metros, 400 metros vallas y 800 metros en la categoría femenina; mientras que en la categoría masculina se iniciarán pruebas del Decatlón, los 100 metros y los 400 metros vallas.

Una de las protagonistas en las pruebas de Atletismo es la hija de Ximena Restrepo, la primera mujer colombiana que consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo curioso de la hija de Restrepo, Martina Weil Restrepo, es que no representará al país, sino que participará portando la camiseta de la selección de Chile. Esto se debe a que cuenta con la doble nacionalidad ya que su padre, el también deportista olímpico Gret Weil, nació en este país.

La atleta colombo-chilena correrá en los Panamericanos Junior de Cali las pruebas de 400 metros planos, 4x400 y 4x100. En entrevista con el programa VBar de Caracol Martina Weil habló sobre desde cuándo ha visitado Colombia y los consejos que reciba de sus padre, en especial de madre.

“La primera vez que vine a Colombia debí haber tenido 2 meses de nacida y después como 2 veces al año desde entonces. Yo empecé a hacer atletismo hasta lo 16-17 años. Yo jugaba basquetbol principalmente y después corrí un par de carreras de atletismo, me fue bien, me gustó y ahí me quedé. Mi mamá en períodos específicos de mi vida ha sido mi entrenadora”.

Así mismo, la joven atleta confesó cuáles son los consejos que le da Ximena Restrepo: “Lo que me dice ella siempre es: ‘con verraquera. Si la piensas mucho no va a salir. Apaga cerebro y a morir’. La diligencia que tiene esa mujer es impresionante. No pospone nada, lo hace todo bien. Es de un perfeccionismo terrible y todo le sale bien”.

Cabe resaltar que actualmente Ximena Restrepo es la vicepresidenta de los World Athletics y se encuentra viviendo en Chile desde hace más de 25 años. Por último, Martina confesó en dicha entrevista que espera seguir los pasos de su mamá y que llegar a competir en Colombia significa mucho para ella.

