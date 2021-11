El Gobierno ha recibido más de 1.000 tutelas por el decreto que exige el porte del carné de vacunación

Imagen de referencia. Carné de vacunación en Colombia. Cortesía

El 16 de noviembre se comenzó a aplicar en todo el país el decreto 442 de 2021, que reglamenta y especifica en qué casos se exigirá el carné de vacunación. Este como lo anunciaron las autoridades comenzó a regir en primera instancia para para mayores de 18 años, posteriormente a partir del 30 de noviembre para mayores de 12 años. Y por ahora están exceptuados de la exigencia los niños entre los 0 y 12 años.

Pese a que le han pasado 15 días desde que comenzó a regir la norma en el país no todas las personas están de acuerdo con esta, pues algunos consideran que estaría atropellando el derecho a la libre elección. Lo único que se modifico fue que este 27 de noviembre se dio a conocer que partir del 14 de diciembre se empezará a exigir el carné de vacunación con el esquema completo (dos dosis o monodosis de Janssen) en todo el país.

Ante el panorama de inconformidad el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el gobierno nacional ha recibido 1.106 tutelas contra el requerimiento carné de vacunación contra la covid-19. En esa misma línea reveló que la gran mayoría de ellas, han sido falladas a favor de la medida presentada por el Gobierno.

“Informe sobre tutelas por requerimiento carnet de vacunación a 26 de noviembre de 2021: se han notificado a @MinSaludCol 281 acciones de tutela. 60 con fallo, TODOS FAVORABLES para la entidad, pues se han negado o declarado improcedentes. @MinInterior @infopresidencia”, escribió el jefe de la cartera del Ministerio de Salud.

Además, en el informe se revela que, de las tutelas falladas que son 354, 150 han sido favorables para la Presidencia de la República, 148 para el Ministerio del interior, 26 para el Ministerio de Salud y 30 para el Ministerio de Comercio.

Recordemos que la norma señala que el carné es exigido para asistir a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, primeras comuniones, novenas, eventos culturales, ferias de Manizales o Festival del Petronio.

La verificación de estas disposiciones estarán a cargo de los propietarios, administradores y organizadores de los establecimientos. En cualquiera de los casos, se le exigirá que muestre su carné físico de vacunación, o certificado digital de vacunación, el cual podrá descargar en mivacuna.sispro.gov.co.

Haciendo referencia a los eventos al aire libre, quedó establecido que en las fiestas de pueblo no se solicitará este documento, pero, si se llegase a presentar un evento en espacio cerrado, sí. Mismo caso con las novenas de aguinaldos: siempre y cuando se llevan a cabo al aire libre no habrán limitaciones. Hoteles, por ejemplo, no lo pedirán a menos de que en el interior se desarrolle alguna fiesta o evento en el que se presenten aglomeraciones.

Los lugares que no cumplan con las medidas de verificación estarán sometidos a sanciones por parte de las autoridades, “a las medidas correctivas establecidas en Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece la suspensión inmediata de la actividad”. Así mismo, tenga en cuenta que podría haber una amonestación, multa e incluso el cierre del establecimiento.

