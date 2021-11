‘Yo me llamo’: ‘Leonardo Favio’ hizo erizar y llorar Amparo Grisales mientras que ‘Chayanne’ decepcionó a los tres jurados

Continúan las audiciones de la escuela de imitadores de ‘Yo me llamo’; la segunda oportunidad para aquellos concursantes que, en la primera presentación no convencieron totalmente a los tres jurados. En la noche de este jueves, ocho de ellos debían demostrar que su talento merece uno de los cuatro cupos disponibles para acceder a la siguiente ronda.

Dentro de los que no avanzaron a la siguiente fase estuvo ‘Shakira’, quien buscó conmover al exigente trío de jueces con ‘Te aviso, te anuncio’, y a pesar de que César Escola resaltó su sonrisa y compromiso con el personaje, todos concordaron en que no cumplió con sus expectativas.

Yeison mencionó que le costó ser artística en su presentación; mientras que Amparo la felicitó por la vestimenta, resaltando que estaba “exacta”.

“Hiciste movimientos en el baile que están en el video muy, muy exactos; tienes una sonrisa exacta, me encanta tu compromiso -pero- ellos tienen razón (…) te faltó controlar la respiración”, explicó la diva, y cuando la imitadora contestó que fue con motivo del cambio de clima, los tres reprocharon que ningún concursante puede sacar excusas. Al momento de decidir, Amparo, César y Yeison oprimieron el botón rojo y ‘Shakira’ le dijo adiós a la competencia.

Otra voz que decepcionó fue la de ‘Chayanne’, pues no convenció a Grisales con su interpretación de ‘Provócame’. Su desafinación y la falta de control en la respiración fueron dos de los temas que ‘rajaron’ al imitador.

“No me provocó nada más que terminaras rápido”, exclamó la jurado, mostrando descontento con la voz que se presentó en la tarima. Fue tal la desilusión que los tres famosos lo despidieron con una luces rojas.

‘Olimpo Cárdenas’ fue otra de las grandes voces que llamó la atención en la escuela por la importancia generacional que tiene el artista. ‘El provinciano’ fue la canción con la que intentó sorprender a los famosos, pero recibió de vuelta varios comentarios negativos por su falta de sentimiento en la interpretación. Así lo hizo saber el maestro Escola.

“No sentí nostalgia, no sentí sentimiento, yo no sé si de pronto sean los nervios o qué, pero estuviste muy correcto cantando todas las notas, pero no me hizo viajar a esa nostalgia de pueblo”, indicó el argentino. Al momento de decidir si avanzaba o no, César le dio una luz roja y Yeison, una verde. Amparo Grisales despidió al intérprete con un ‘no’.

La imitación de Jessi Uribe pareció más una parodia, esa fue la conclusión a la que llegaron los tres delegados y por esa razón no pudo avanzar más allá de la escuela de talentos.

Los que sí avanzaron a la siguiente ronda

En el momento más emocionante de la gala, ‘Leonardo Favio’ hizo llorar a Amparo Grisales y a César Escola, quien trató de contenerse. El imitador cantó ‘Ella ya me olvidó’ y fue elogiado tanto por el público presente como por los exigentes jueces, quienes destacaron su progreso en su paso por la academia.

“No puedo ni hablar”, dijo Grisales en medio del llanto. “En la primera audición no fuiste ni el 10 % de lo que estuviste hoy; hiciste todo lo que se te dijo, fraseaste de una manera hermosa, sacaste esa voz con toda… no sé, lo interpretaste con el corazón” y dijo que esta noche resucitó a Leonardo Favio.

En la decisión final, ninguno dudó en darle el sí.

Alejandro Fernández, quien fue el primer concursante en presentarse, inspiró a Amparo Grisales diciendo que su evolución en la escuela ha sido notoria; sin embargo, reprochó la fuerza de su voz, señalando que el original canta con más parsimonia. Al final, el participante recibió tres luces verdes.

En representación del género urbano estuvo ‘Daddy Yankee’ con ‘La despedida’. A su lado estuvo un bailarín vistiendo una cabeza gigante, tal y como se ve en el video de ‘Con calma’. La respiración y su entonación nasal por momentos fueron algunas de las observaciones que le hizo Amparo, pero pese a los comentarios, avanzó por unanimidad.

Finalmente, Sergio Vargas le puso sabor a la gala con ‘Si algún día la ves’, llamando la atención de los jueces por su parecido físico con el merenguero original. Especialmente Yeison lo felicitó por esa caracterización y eso le ayudó en gran medida, a avanzar en la competencia. En un ‘mano a mano’ con Olimpo Cárdenas, el primero logró acceder, dejando por fuera al intérprete de boleros.

