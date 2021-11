Margalida Castro reveló que le inyectaron agua caliente cuando fue internada en sanatorios mentales

Margalida Castro, actriz colombiana. Foto: Colprensa.

Los sótanos del infierno, la polémica frase con la que la actriz y comediante Alejandra Azcárate reapareció hace unos meses volvió ser tendencia, esta vez, porque la actriz santandereana Margalida Castro la usó para contar su experiencia en los hospitales psiquiátricos a los que se tuvo que internar hace años.

En diálogo con el diario El Tiempo, la exparticipante de MasterChef contó que tuvo que ser hospitalizada por algún tiempo en centros clínicos para tratar la salud mental debido a que se sometió a un procedimiento quirúrgico de casi 20 horas, que le causó alucinaciones en el post operatorio.

“Pasé varias veces por manicomios y obtuve mi diplomado en iluminación”, comentó al periódico.

Además, aseguró que “en los sótanos de los manicomios aprendí la gratitud” y dijo que no podía demostrar llanto porque “era peor”. Entonces se dio cuenta de lo afortunada que era hasta antes de entrar allí por tener “mis manos y mis pies. Uno cree que las manos las tiene tan a la mano, que no las valora”, expresó la intérprete de 78 años.

Además, reveló que en los manicomios, como ella misma les dice, tuvo que ser encerrada en sótanos mientras la amarraban y le inyectaban agua caliente para que no gritara y estuviera tranquila.

“Allí, amarrada de pies y manos me ponían inyecciones de agua caliente en el estómago para que me calmara. Yo no podía ni llorar porque era peor. Me quedaba calladita, con las manos rotas, con lazos que rompen los tobillos”, declaró.

La también presentadora del programa ‘Buen día Colombia’ del Canal RCN, aseguró que los motivos que llevaron a sus familiares a dejarla en esos centros psiquiátricos estuvieron relacionados con el proceso quirúrgico neurológico al que tuvo que someterse.

Además, Margalida asegura que los médicos le habían dado un lúgubre parte clínico a su familia sobre ella, pero su madre decidió continuar con el tratamiento y, gracias a eso, hoy la seguimos viendo en las producciones colombianas. “Ellos le habían dicho a mi mamá que era mejor dejarme ir, porque no sabían cómo podía quedar yo: ciega, sorda, parapléjica, cuadripléjica. Pero ella fue clara, les pidió que me salvaran, quedara como quedara. Me recuperé, pero quede sin sueño y uno así, a los tres días, está alucinando. Pasé varias veces por manicomios y obtuve mi diplomado en iluminación”, comentó a El Tiempo.

En su emotiva conversación con el medio, también dio a conocer que la última vez que pisó los centros donde se recuperó fue en el año de 1984 cuando falleció su señora madre. Además, hizo un símil entre la vida y las carreras olímpicas y aprovechó para dejarle un reconocimiento a los deportistas nacionales que le han traído preseas a Colombia en eventos internacionales.

“Ese atleta que sube al podio se tuvo que haber reventado los pies, la vida, hacer mil intentos, sufrir cosas terribles como caídas, esguinces, fracturas, derrotas. A deportistas como Mariana Pajón nadie les ha regalado nada, se han merecido sus triunfos gota a gota, con práctica, con ejercicio. Lo mismo Egan Bernal y todos los que han sido ganadores. Entonces, sí, yo he sido una ganadora de la medalla de la olimpiada de la vida a través de tanto sufrimiento”, reflexionó.

Es de recordar que la santandereana es una de las leyendas de la televisión nacional y ha participado en múltiples novelas, series, películas y programas. De hecho, actualmente los televidentes la ven en ‘La nieta elegida’.

SEGUIR LEYENDO: