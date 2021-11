“Para cocinar bien, debes dejar de lado el ego”: Tulio lanzó su nuevo libro de recetas

“Para cocinar bien, debes dejar de lado el ego”: Tulio lanza su nuevo libro de recetas.

Con una agenda muy apretada en Bogotá, y corriendo para poder llevar contenido de los restaurante de la capital a sus redes sociales, Tulio Zuloaga habló de su libro ‘Tulio en su Salsa’, el cual es un compilado de historias, recetas novedosas e ilustraciones de rostros que hicieron parte de sus inicios.

¿Tulio cómo fueron los comienzos en el mundo gastronómico? Sabemos que no fue un camino fácil.

En realidad, toda mi vida estuve muy cercano al tema de los fogones, pero con el tiempo descubrí esta fuerza. Desde pequeño tengo recuerdos que tenía mi espacio en la cocina con mis papás, y allí jugaba a inventarme sopas y pastas; sin embargo, no fue el camino que yo elegí, fue el de la música y cómo lo sabes durante muchos años estuve en la actuación y la música.

Suelo decir que soy todo un graduado en fracasología, porque he fracasado tantas veces que ya perdí la cuenta, pero siempre he dicho que he aprendido más del fracaso y es lo más lindo que he tenido.

En el 98 estaba intentando disparar mi carrera musical, pero nos cae toda es famosa crisis de UPAC y yo lo pierdo todo, porque mi carrera no estaba tan sólida para decir que puedo aguantar y fuera de eso mi esposa está embarazada, entonces fue cuando pensé, tengo que hacer un negocio aparte que me ayude en los momentos difíciles y resultó metido en la mecánica automotriz y en este mundo duro 10 años, pero nuevamente me vuelvo a estrellar, luego de lograr poner en pie un concesionario de vehículos importados en Antioquia, entonces no tengo musculo financiero y me toca salir nuevamente a la calle a buscar.

Decido jugármela y regreso a la televisión, a un Magazin para hacer entrevistas, tema que yo manejaba muy bien y es entonces cuando les propongo el tema de gastronomía , y digamos que ahí fue mi gran descubrimiento.

Son varios años en la cocina, pero ¿Cómo fue la experiencia de lograr la publicación de este libro? Tulio en su Salsa

Bueno, yo toda la vida he escrito y siempre he dado recomendaciones, es por ello que me gane la denominación de “el poeta de la gastronomía”. Entonces yo pensé, si tengo la capacidad de escribir, cómo puedo hacer para que una persona que no tiene la capacidad de pagar una experiencia culinaria en un restaurante, pueda vivirlo sin tener que ir al lugar. Es ahí donde empecé a especializarme en el tema de la escritura.

La verdad, yo miraba el tema de la cocina, pero nunca pensé en que se pudiera convertir en un libro, pero de repente cuando vino la cuarentena empecé a trabajar con fuerza el tema de las recetas y también vi la necesidad que estas fueran parte del mesón de las cocinas de mis seguidores. Además, el formato de video en redes sociales es diferente, mientras que en el libro está el paso a paso que permite cocinar con el tiempo que requiere.

Además, le quise contar unas historias de pequeños restaurantes callejeros que hacen parte de mi evolución en la cocina.

Tulio hay un fragmento en tu libro que dice; “Para cocinar bien, debes dejar de lado el ego” háblanos un poco acerca de este tema y en especial la sección llamada ‘La cocina de mi corazón”

Yo las recetas las transformó, gracias Dios no tengo muchos detractores, pero algunos dicen: este tipo por qué se tira la receta, porque la receta de arepa de huevo es tradicional, pero él la transforma, pero no entienden que pretendo buscar la manera de cocinar con creatividad y recursividad, si no tienes los elementos. Un ejemplo es alguien de otro país y no tenga los ingredientes. Es pensar como una abuelita, ellas prepara y mezcla lo que tenga en su cocina,y así nació nuestra cocina , entonces a veces no entiendo cuando unos especialistas me dicen: esto no es así, esto no se llama así, pero al final pienso: esto así sabe sabroso.

Si tu le preguntas a la mayoría de cocinero, quien es la mejor en la cocina te responde que la mamá o la abuela, y ellas no estudiaron, sino que tuvieron ideas creativas, entonces me remito a lo que yo llamo una cocina intuitiva, con lo que hago una invitación a dejar los egos.

Tulio el sector de la gastronomía se vio seriamente afectado con la pandemia, ¿Qué hiciste en este tiempo si no podías ir a visitar restaurantes?

En realidad me planteé hacer cuatro proyectos, porque la verdad me mantuve más ocupado en la pandemia que de lo normal.

Uno de esos proyectos se llamó salva un emprendedor, el cual fue conocido como ‘Callejeros con Pedigree’ allí ayuda a sostener a cerca de 65 familias que recibieron por tres meses 1.500.000 pesos, los cuales ayudaron a sostener algunos vendedores que tienen sus emprendimientos en las calles

Un segundo, qué es muy conocido en redes sociales llamado ‘Fácil Cocina’, allí enseñé a varias personas de mis redes sociales y seguidores amantes de la cocina cómo preparar platos fáciles.

En cuanto a los restaurantes me plantée una dinámica llamada ‘Chicha round, el cual consistía en que varios restaurantes me enviarán sus recetas´. Fue tanto el éxito de esta dinámica que el cerdo empezó a escasear en las ciudades principales como: Bogotá, Medellín y Cali, resultó siendo la locura.

Al final, cuando ya se tenían algunos permisos para salir, pensé en una especie de ‘Batalla de emprendedores’,donde ellos eran ayudados a través de mis redes sociales en las que yo publicaba fotos o los productos que ellos vendían.

De tu libro, dinos ¿Cuáles son las tres recetas que más saben a Tulio?

Indiscutiblemente la receta de Arepa tú, porque enseño hacer una arepa huevo, tema que algunas veces es difícil para los cocineros que no tienen conocimiento. En segundo lugar, está la Cazuela de Mariscos, porque en unos pocos pasos enseño hacer un plato que por lo general es visto de manera dificultosa para realizar. E indiscutiblemente, La Paella que me trae recuerdos de mis abuelos y de mis padres

Para finalizar, ¿Porqué los colombianos debe tener tu libro en casa?

La verdad es que yo sueño y aspiró, pero no es mandato que tengan mi libro en sus bibliotecas, pero pienso que mi libro es una guía de creatividad, porque en realidad no te impone nada, creo que es uno de los pocos libros que te impone libertad, algo en lo que nadie se había atrevido, como por ejemplo: cambia el arroz bomba por un arroz normal para hacer tu paella y cosas así.





