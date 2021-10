Daniela Ospina confesó que por poco tiene que cerrar su empresa en pandemia

Foto tomada de Instagram @Daniela_Ospina5

Para muchos colombianos, escuchar hablar de Daniela Ospina es sinónimo de madurez y de mujer trabajadora, y prueba de ello es que a pesar de las dificultades que se presentaron para muchos empresarios durante la pandemia, sacar adelante su emprendimiento fue el principal objetivo. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1, la mujer habló de la decisión que tuvo que tomar para no cerrar su negocio y poder salir adelante junto con sus trabajadores.

“La verdad y muy sinceramente no ha sido fácil, hace un año antes de empezar la pandemia iba a cerrar mi empresa y fue muy difícil tomar una decisión, porque yo siento que uno se siente fracasado. Pero creo que al final todo vale la pena, no es fácil emprender, comenzar con un proyecto y todo lo haces con amor, disciplina y mucha paciencia, al final tiene su resultado”, mencionó la antioqueña para ‘Lo Sé Todo’.

A través de las redes sociales, sus seguidores han podido observar la unión que existe entre la jugadora de voleibol y su hermano, el arquero David Ospina, quien se ha convertido en su apoyo principal ante cualquier situación de dificultad que pueda tener.

“Para mí, mi hermano es el apoyo principal, desde la muerte de mi papá creo que él siempre ha sido esa persona que siempre ha estado para mí, ese hombre que siempre ha estado, por quien siento demasiada admiración y creo que es una de las personas que siempre pienso que no puedo fallarle. En todos los momentos él está ahí firme, me escucha y más que hermanos, hemos podido ser amigos y aunque vivamos tan lejos eso se siente”, puntualizó la mujer para el programa en mención.

Hace algunos días, a través de su cuenta de Instagram, la empresaria antioqueña publicó una fotografía en la que se veía llorando y dejó preocupados a sus seguidores con la imagen, sin embargo, en entrevista con el programa de entretenimiento de Canal 1, la mujer aclaró que fue lo que ocurrió en ese momento y por qué decidió hacer pública la fotografía y borrarla a las pocas horas.

“Me encantan las redes sociales y doy gracias porque me ha dado la posibilidad de estar más conectada y mucho más cercana a las personas que me siguen, pero lastimosamente siento que las redes sociales se han vuelto un poco ficticias, todos mostramos lo bueno, pero siento que al final no es lo real”, señaló la empresaria.

Y agregó: “En ese momento que la subí no estaba mal, fue una foto que tenía de hace muchos días y que casualmente no es que me tomo fotos llorando, simplemente mi mamá me conoce muy bien y me dijo ‘estás mal, estás mal’ y me dijo que le mandara una foto y efectivamente las mamás saben, le mandé la foto y por eso es que tengo la foto llorando, entonces mucha gente no se detiene a leer, solamente ve la foto y juzga porque al final estamos mirando esa foto que sube la gente y no nos estamos deteniendo a leer”, finalizó Daniela para ‘Lo Sé Todo’.

Hace unos días, Daniela Ospina estuvo festejando su cumpleaños y en redes sociales se viralizaron unas imágenes donde se ve a la mujer en compañía de Marcela Reyes y Yina Calderón festejando en un bar de la ciudad de Medellín.

Asimismo, su exsuegra María del Pilar Rubio también se unió a la celebración a través de una publicación en sus historias de Instagram, donde se veía muy feliz a Ospina en compañía de Samuel, hijo del 10 de la selección, en el video se ve al pequeño muy feliz jugando con la empresaria lo que dejó tiernas reacciones entre sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO