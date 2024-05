Karol G recordó vergüenza que pasó en importante tienda de lujo por falta de fondos en su tarjeta: “Qué oso”

Karol G recordó el día que pasó vergüenza en importante tienda de ropa por falta de fondos - crédito Juanpis Gonzalez/YouTube

Karol G visito el show de Juanpis González y su entrevista se hizo tendencia en redes, pues allí, la artista paisa reveló varias intimidades de su vida personal de las que nunca había hablado; de hecho, compartió anécdota sobre el día en el que pasó vergüenzas en una tienda de lujo en Madrid, (España).

Con humildad, la Bichota habló sobre incómoda experiencia que vivió el día que se quiso comprar su primer vestido en Versace y su tarjeta no pasó, pues registró fondos insuficientes. “Son historias y hay que contarlas”.

La artista paisa se ha caracterizado por ser una mujer reservada con su vida familiar, persona y sobre todo amorosa, no obstante, quedó expuesta cuando el comediante sacó a la luz una anécdota que vivió en compañía de su mejor amigo, el creador de contenido Daiky Gamboa.

Karol G recordó anécdota sobre la vez en la que hizo el 'oso' en una tienda Versace de Madrid - crédito Juanpis Gonzalez/YouTube

Carolina Giraldo como es el nombre real de la cantante nacida en Medellín, (Antioquia) visitó la exclusiva tienda de la marca italiana Versace ubicada en Madrid, España. Ese día, la Bichota quiso darse ‘un gustico’, puesto que se antojó de un vestido que le gustó, el primero que luciría de la reconocida casa de modas. Sin embargo, pasó uno de los ‘osos’ que jamás olvidará.

“¿Tu primer vestido en Versace no lo pudiste comprar, no pasaban las tarjetas en la tienda, en España? Son historias, hay que contarlas. Tocó salir de la tienda, buscar efectivo y decir ey, parce, ya me consignaron”, mencionó entre risas Juanpis González, personaje que es interpretado por el humorista Alejandro Riaño.

En las imágenes se pudo observar cuando la Bichota se sonrojó, ya que no sabía que el presentador contaba con tanta información sobre ella y ante esta premisa, le respondió a González que, con esa historia, se había acordado se algo que le pasaba en su infancia y con la que muchos se identificaron:

“Como cuando a uno le decían cuando estaba chiquito… ¿Cuánto vale eso? Tanto, ¡Ay bueno, ya le voy a decir a mi mamá que si me da la plata y ya vengo! Así fue ese día”, comentó Karol G.

Un camino de retos

En la misma entrevista, la Bichota se sinceró sobre su difícil proceso, ya que antes de alcanzar el éxito, se enfrentó a varios no, pues contrario a lo que piensa su público, Karol G golpeó muchas puertas para llegar al lugar en el que se encuentra actualmente.

La artista estuvo como invitada al programa de Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/Instagram

Al igual que ha pasado a varios artistas la cantante colombiana atravesó un camino lleno de obstáculos en la industria musical y, aunque en este momento Karol G es una de las más cotizadas, su carrera no siempre fue color de rosa.

La cantante paisa le contó a Juanpis González que ella recordaba varias de las marcas comerciales que alguna vez le cerraron las puertas y no le apostaron a su talento.

“Yo siento que fue la forma en la que de pronto me dijeron que no. La forma. Un dicho que es de nosotros acá y es lo cortés, no quita lo valiente, eso lidera en mi vida y no le niego el saludo a nadie”, expresó.

Karol G no ocultó molestia al recibir golpe por objeto que le lanzó un asistente a su concierto en Chile - crédito @notifamosoos/Instagram

Por otra parte, Karol G también aseguró que “de pronto en ese momento no me iban a vestir porque hacerlo no significaba nada impactante para su marca, puedo entenderlo”.

En cambio, quienes fueron “bruscos” con la Bichota, han tenido que ‘pagar las consecuencias’, pues a pesar de que no les niega su saludo, la artista ha preferido optar por trabajar con otro tipo de marcas.

“Hubo gente que fue muy brusca para decir eso, el día de hoy sí lo recuerdo muy bien, saludo y todo, pero si me quieren vestir, simplemente hay otras marcas con las que me puedo vestir y busco otra opción”, concluyó