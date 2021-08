Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “En un Gobierno de Gaviria le iría bien a Carrasquilla”

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz - Juan Páez)

Aunque más tarde, Alejandro Gaviria se retractó de sus palabras de elogio para el ex ministro de Hacienda por su nuevo cargo, no fue suficiente para salir de la polémica. El también candidato presidencial Gustavo Petro se sumó a las críticas e igualó al ex rector con Alberto Carrasquilla.

Gaviria aseguró que Carrasquilla “tuvo un paso polémico por el Ministerio de Hacienda, pero yo creo que es un buen nombramiento” en entrevista con la emisora La FM, a lo que agregó que cuenta con los títulos suficientes para contribuir en la Junta Directiva del Emisor.

Más tarde, cuando sus frases a favor del ex ministro se habían hecho virales, el ahora candidato presidencial se retractó en entrevista con Juan Carlos Iragorri de RCN Radio. El periodista le preguntó si de ser asesor del Gobierno habría aconsejado nombrar a Carrasquilla como codirector del Banco de la República.

Gaviria reconoció que era un tema difícil para opinar debido a que el ex ministro era el reemplazo de Carolina Soto, su esposa. “Le habría dicho enfáticamente que mejor no, a pesar de que soy consciente de que Alberto Carrasquilla es un buen economista monetario; pero yo creo que esto está siendo interpretado como un gobierno que no oye, que está de espaldas, que desafía a la opinión pública”, afirmó el exrector.

Así mismo, agregó que le parecía un error ese nombramiento por la misma situación que recordaron los críticos y que causó su salida del Gobierno. “Y como también hay dudas sobre lo que representa Alberto, digamos, su comportamiento y la forma como se enfrentó a esa última reforma tributaria, claramente es un error”, dijo.

A Gustavo Petro no lo convenció la contradicción de afirmaciones de Gaviria, que a su vez le sirvió para cuestionar a uno de sus competidores en la carrera presidencial. Para el candidato del Pacto Histórico, el ex ministro y el ex rector comparten la misma postura económica y la retractación fue un intento por ocultar esa relación.

“Este esfuerzo de aclarar es un esfuerzo de ocultar”, escribió Petro en su cuenta de Twitter y agregó: “En un gobierno de Carrasquilla le va bien a Gaviria y en un gobierno de Gaviria le va bien a Carrasquilla por un sola razón, pertenecen a la misma corriente de pensamiento: el neoliberalismo”.

Ese modelo político económico, según Petro, fue el que buscó discutir con Gaviria en una reunión que sostuvieron antes de que el entonces rector aceptara iniciar la campaña presidencial. El líder de la Colombia Humana buscaba establecer un programa que superara el neoliberalismo.

Para Petro, es necesario cambiar la doctrina, porque para generar “convivencia social y construir una economía productiva que garantice la financiación de los derechos de la gente, se necesita superar el neoliberalismo de lo contrario viviremos sus efectos (llevará a) hundirnos en la economía de la extracción y la violencia”.

Gaviria, según el ideario de 60 puntos que publicó junto a su candidatura, que no es aún su programa de gobierno, plantea que la libertad de empresa es esencial, al igual que la competencia comercial. Considera que el Estado debe intervenir en los monopolios y en los efectos negativos de la industria para la sociedad.

Sin embargo, el ex rector de la Universidad de los Andes también planteó en su ideario que la independencia del banco central (es) necesaria para el buen funcionamiento de la economía y la superación de la pobreza”. Justamente esa facultad del Emisor que es cuestionada debido a que Carrasquilla hizo parte del Gobierno de Iván Duque por más de dos años y el presidente, como ningún otro anterior, ha podido nombrar a casi toda la Junta Directiva del Banco con cinco funcionarios, cuando en escenarios normales solo debe tener posibilidad para cambiar dos de ellos.

