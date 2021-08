Proyecto de cannabis de uso adulto pasó el primer debate en la Cámara de Representantes

Juan Fernando Reyes Kuri, co-autor del proyecto (Foto: Cámara de Representantes)

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate de ocho el proyecto de acto legislativo que busca reglamentar el consumo de cannabis en adultos con una votación 17 a 9. La iniciativa tiene como autores a los congresistas liberales Juan Fernando Reyes Kuri y a Juan Carlos Losada, quienes presentan por tercera vez el documento.

Su aprobación cambiaría el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que prohíbe tanto el porte como el consumo de sustancias estupefacientes en el país, pero de manera parcial agregando que no aplicará la restricción al cannabis y a sus derivados para personas mayores de 18 años. Además promueve la investigación y aplicación del cannabis para uso científico.

La primera votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se cumplió el pasado miércoles 18 de agosto mostró un apoyo mayoritario de la iniciativa. Aunque en ese momento no fue posible votar el articulado completo del proyecto para pasar a segundo debate por falta de quorum.

El informe de ponencia con el que terminó el texto en el debate recibió un apoyo de 14 votos por el sí y 6 por el no (que terminó en 17 a 9 este martes) por lo que fue aprobado en votación ordinaria simple. El problema vino cuando se propuso votar el articulado completo del proyecto para pasar a segundo debate.

En ese momento, varios opositores y representantes que habían votado negativo en la primera votación se ausentaron de la sesión y, como informó la secretaria de la Comisión, se desintegró el quorum por lo que no fue posible lograr el número de votantes suficientes para avalar el resultado.

Se recibieron 16 votos, los mismos 14 iniciales a favor y solo dos en contra. Sin embargo, varios representantes que están a favor de la iniciativa no estuvieron presentes por excusas.

El representante Juan Carlos Losada celebró este martes la votación favorable y promovió el hashtag #YaEsHoraDeRegular con el que se ha hecho campaña en redes sociales para concientizar sobre el proyecto.

Por su parte Reyes Kuri dijo: “Lo logramos. La Comisión Primera de la Cámara acaba de aprobar el primer debate de nuestro proyecto para regular el cánnabis de uso adulto en Colombia. Vamos para segundo debate”.

En el debate de hace una semana se presentó el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Luis Pérez, quien defendió la iniciativa. “El cannabis medicinal y a futuro el cannabis recreativo puede ser la solución definitiva para que Colombia salga adelante en el tema económico. El mercado mundial de la marihuana recreativa es de 200 mil millones de dólares. Si Colombia participara con un 10% al país le estarían llegando otros 20 mil o 30 mil millones, o sea que si miramos el futuro, si nos quitamos un poco las telarañas de que no podemos avanzar porque no ayuda a la sociedad, no vamos a avanzar”, afirmó al principio del debate.

Lozada, por su parte, recomendó el consumo de semillas de marihuana como alimento, que él consume con ensalada por su contenido proteico, justamente porque es el uso alimenticio uno de los más prósperos de la industria cannábica en el mundo, según expuso. “Esta guerra contra las drogas se ha enfocado tristemente en los eslabones más débiles de la cadena, criminalizando a los campesinos que cultivan y persiguiendo y estigmatizando a los consumidores y pareciera que el negocio de la mitad estuviera incólume”, agregó el ponente del proyecto.

