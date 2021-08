De la mano de su hija, Andrea Serna se fue a paradisíaco lugar de vacaciones luego del ‘Desafío the Box’.

La exmodelo caldense, tomó su maleta y junto con su hija, decidió darse unas merecidas vacaciones, tras ser la presentadora del ‘Desafío The Box’, trabajo que la mantuvo por varios meses en Tobia, Cundinamarca, en medio de largas horas de trabajo y lejos de su vida personal y en especial de su familia.

Lo que sorprendió a sus seguidores fueron los majestuosos escenarios a donde se fue a viajar Andrea, pues muchos pensaron que estaría en tierras extranjeras, pero ella decidió irse por lo más bello y cercano que tiene su propio país. A través de su cuenta de Instagram, Andrea se ha encargado de mostrar el paradisíaco lugar que puede ser el pacífico colombiano.

De la mano de su hija, la presentadora ha disfrutado de los emblemáticos lugares que tiene el Parque Nacional natural Uramba, en Bahía Málaga, en medio de un turismo completamente natural, en el cual el avistamiento de ballenas, recorridos por zonas verdes y conocimiento de fuentes hídricas, han sido algunos de los atractivos que han sorprendido a los seguidores de la exmodelo de 44 años.

La también periodista, dejó en claro que para disfrutar de unas grandes vacaciones no solo se debe estar en islas exóticas fuera del país, pues la oferta natural de Colombia también es deseable en los destinos turísticos a nivel internacional y más si son partes del país que no han sido muy explorados o que no gozan de mucho reconocimiento.

“El pacífico colombiano es majestuoso, llegué maravillada, lo que vi jamás se borrará de mi memoria, qué tesoro el que tenemos”, afirmó Andrea Serna en una de sus publicaciones.

Con gafas de sol y un atuendo que deja ver lo mejor de sus curvas, la presentadora hizo en reiteradas ocasiones un llamado para que los colombianos se den la oportunidad de vivir en turismo de naturaleza y descubran la oferta de lugares que no son tan concurridos, los cuales brindan una tranquilidad absoluta.

Posteando la foto de una vegetal, viva y cristalina caída de agua, Andrea dejó el mensaje, “el Pacífico colombiano y su exuberancia”.

“Juan de Dios es un paraíso escondido en el Pacífico Colombiano. Totalmente virgen. Una mezcla fascinante entre mar y selva”, “Súper, es una gran oportunidad para promover el turismo” y “La estás sacando del estadio con esas fotos”, han sido algunos de los comentarios que le han dejado los seguidores a Andres Serna, tras compartir sus tranquilas vacaciones.





Con respecto a lo que fue su paso como presentadora de la reciente edición del reality ‘Desafío the Box’, del que se le señaló por ser muy distante de los participantes, la comunicadora aclaró en una reciente entrevista para el portal Pulzo, que en esta edición del programa se le notó muy seria porque ella tomó la actitud de autoridad y imparcialidad, además, destacó que parte de presentar el programa también se tomó el papel de ser un figura exigente, algo que le podría algo más de interés y misterio a las competencias.

Por el momento, Serna ha hecho varias publicaciones en sus estados de Instagram haciendo un llamado para que más personas sean parte de la próxima edición del reality, de la cual seguramente ella seguidorá siendo la presentadora.





