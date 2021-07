“Lo más bello que me ha dado la vida”: Así luce Ignacio, el hijo de Liss Pereira y Ricardo Quevedo

Una de las parejas con más recordación en la comedia nacional son Ricardo Quevedo y Liss Pereira. Desde su unión, muchos seguidores han estado pendientes de cómo va su relación, así como de las publicaciones que comparten en las redes sociales; ambos son muy activos tanto en Twitter como en Instagram, pero, pese a ello, mantienen mucho hermetismo con respecto a su vida personal.

Un ejemplo de ello es el hecho de que ninguno publica muchas cosas sobre sus hijos; incluso, lo último que se conocía fue una publicación hecha por Liss deseándole el cumpleaños a su hijo primerizo, Ignacio.

“Gracias pedacito mío por llenarme de todo lo que no sabía que me faltaba, te amo y me caes bien”, escribió la actual participante del reality show ‘MasterChef Celebrity’.

Hace algunas semanas se conocieron nuevas fotografías de los dos hijos de Quevedo: Ignacio (fruto de su relación con Liss), y Juan Sebastián. Allí, el actor de producciones como ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’; ‘El que se enamora pierde’ y ‘Feo pero sabroso’, entre otras, escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje junto con varias imágenes de ellos compartiendo en diferentes momentos: la participación de Liss en ‘MasterChef Celebrity’, en el parque, en piscina y hasta tocando el piano.

“Acá varías fotos de lo más bello que me ha dado la vida, mis hijos (…) Mis dos chinitos son mis cómplices en todos los juegos que se nos ocurren. Estaré ahí para ellos, para escucharlos, ayudarlos a proteger sus sueños, para ayudarles a luchar por ellos (…) Lo que me río y disfruto con Juanse y Nachito no se puede explicar con palabras”, escribió.

Aprovechó, también, para enviarle el mensaje a quienes son papás, centrándose en el hecho de aprovechar el tiempo con sus primogénitos: “Al fin y al cabo, crecen tan rápido como nuestras arrugas. Pásenla rico con sus hijos, háganlos reír, guíenlos con paciencia y amor”.

El comediante desactivó los comentarios en dicha publicación, razón por la cual sus seguidores no pudieron reaccionar. S<in embargo, ha recibido más de 79 mil me gusta.

Cabe mencionar que Ignacio está próximo a cumplir sus primeros tres años de vida y muchos usuarios en redes como Instagram no han pasado por alto el parecido físico que tiene el pequeño con ambos padres.

Otras publicaciones donde aparece ‘Nachito’ es en una subida por Liss Pereira hace algunas semanas; allí le agradeció a su pareja “por la fertilidad”. Esta foto sí tiene los comentarios activados y le respondieron de todo a ambos; incluso, hubo una que otra respuesta donde le mencionaron su participación en el reality show de cocina.

“Te amo en MasterChef, ojalá las culebras salgan rápido”, fue una de las respuestas.

La participación de Liss en ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, la participante fue tendencia en redes como Twitter, donde han resaltado su buena participación; incluso, celebraron que se haya sacado una ‘espinita’ con Carla Giraldo, Viña Machado y Catalina Maya al ponerles un difícil reto de cara a una nueva ronda en la competencia. Las tres recibieron el delantal negro y cuentan con solo una oportunidad para no acceder a la encrucijada que significa el reto de eliminación.

