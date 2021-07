Ministro de Salud niega petición de Claudia López de abrir todas las etapas de vacunación

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López (d), y el secretario de Salud, Alejandro Gómez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este jueves la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al Gobierno Nacional que se abrieran todas las etapas de vacunación, acabando con las restricciones por edades que se mantienen actualmente. La mandataria hizo el llamado debido a la baja afluencia de personas en los centros masivos de vacunación.

“No tiene sentido que tengamos puestos de atención vacíos porque a los que convocamos no se quieren vacunar”, señaló. Sin embargo, este viernes el Ministerio de Salud le respondió diciéndole que no era posible esa solicitud explicando que la cantidad de vacunas disponibles en neveras no son suficientes para atender al resto del país que falta.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, señaló que se mantiene la vacunación, por ahora, solo a personas mayores de 35 años. Por ahora solo hay 7 millones de dosis en espera para ser usadas y faltan más de 22 millones de personas por aplicarse al menos una dosis.

No obstante, el ritmo de vacunación en el país sigue avanzando y aun más con la ampliación de edades que esta semana llegó a mayores de 35. Para este jueves 15 de julio, Colombia registró 22 millones de dosis aplicadas en total, de las cuales más de 13 millones pertenecen a primera dosis, más de 8 millones 300 mil a segundad y casi 1 millón y medio a monodosis (Janssen), dejando un total de 9.879.044 colombianos con esquema completo.

Para el 15 de julio se aplicaron 318 mil dosiss, de las cuales 79.056 fueron segundas dosis y 165.266 vacunas de Janssen.

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este jueves 15 de julio 18.070 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 96.023 pruebas de las cuales 50.959 son PCR y 45.064 de antígenos.

El informe también señala que 496 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 114.833 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.583.442 contagiados, de los cuales 119.711 son casos activos y 4.335.929 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad. En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 7.051 contagiados, seguido de Antioquia con 2.445 y en tercer lugar Valle del Cauca con 2.156.

Pronto llegarán las primeras vacunas de Moderna

La última de las vacunas adquiridas por el Gobierno nacional para la inmunización de los colombianos contra el covid-19 está muy cerca de llegar al país de acuerdo con lo pactado con la farmacéutica, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía conozca las características de este biológico, así como sus bondades. Para salir de dudas y aclarar suposiciones, el Ministerio de Salud compartió información al respecto.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es una vacuna ARN mensajero (ARNm), misma plataforma del biológico de Pfizer-BioNTech y que requiere de dos dosis. Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud, indicó que la vacuna de Moderna ofrece una buena inmunidad, “la respuesta inmune es bastante potente y logra una muy buena protección contra la enfermedad severa del covid-19”.

Cabe tener en cuenta que la plataforma ARNm es la más innovadora de los últimos tiempos, “en donde la persona recibe unas tiras de ácido nucleico envueltas en una nanocápsula de lípidos, las cuales, al ingresar al organismo se adhieren a la membrana de las células y el ARNm entra al citoplasma de las células”, señaló el funcionario.

Sobre la temperatura de la vacuna, la de Moderna requiere ultracongelación para el almacenamiento y transporte de -25°C, lo que la hace más fácil de manejar en comparación a la de Pfizer, que requiere temperatura de -70°C. Con esta característica, es de tener presente que la vacuna de Moderna se puede mantener con unos refrigeradores mecánicos que son más asequibles.

