Desafío The Box: enfrentamiento entre Sonia y Camila por la sentencia de Sofía

Sonia y Camila, participantes Desafío The Box

En uno de los capítulos pasados en ‘Desafío The Box’ una de las cosas que más indignó a los televidentes fue cuando Camila Ospina Muñoz (Cami) – de Beta - le pidió a Paola Solano (que en ese momento estaba en Alpha) que sentenciaran para el ‘Desafío a muerte’ a su compañera Sofía Acosta, pese a que estaba lastimada de una de sus rodillas. Finalmente, Alpha sentenció a Sofía quien debió luchar por su cupo en el reality en la prueba de eliminación – que logró superar pese a su estado - pero se desconoce qué tanta influencia tuvo Paola sobre esta decisión en su entonces equipo.

Posteriormente, hubo una prueba de capitanes en la que Andrés Felipe Ojeda (Pipe)- capitán de Omega – perdió ante Olímpico (capitán de Alpha) y Juan Manuel Gil (capitán de Beta). Omega dejó de existir y sus integrantes fueron distribuidos entre las casas sobrevivientes, pero a su vez, también hubo cambios con algunos deportistas de otros equipos, por ejemplo, Sonia Milena Manjarrés – de Beta – fue elegida por Olímpico para que pasara a ser parte de Alpha. Fue en este movimiento de fichas que Sonia, en su nuevo equipo, se enteró de lo hecho por su entonces compañera en Beta – Camila - con Sofía, quien finalmente dio un paso al costado y se retiró del programa por lesión.

Ahora, en el pasado ciclo Alpha logró salir victorioso en las dos pruebas que incluían sentencia para las mujeres. De este modo, Melissa Chalare Rengifo (Meli) y Sonia aseguraron su cupo en el reality por unos días más sin pasar por el ‘Desafío a muerte’ correspondiente a este ciclo, pero no dejaron pasar la oportunidad de ponerle el chaleco de la sentencia a Paola y Camila. Sin embargo, fue esta última quien terminó perdiendo la prueba de eliminación y saliendo del reality.

Fue en medio de esta prueba que Sonia confrontó a Camila por lo que había hecho, según le contó la deportista a su nueva compañera de equipo en Alpha, ‘Meli’.

“Yo le dije a ‘Cami’ en muerte – Nos enteramos de unas cosas tuyas – ella me preguntó que por qué… yo le dije – Cami, a mí me dio mucha rabia que Sofi lesionada, y como decirle: No, voten por ella, y por eso te sentenciamos – y me dijo – Sí, entiendo. Perdóname – me dijo así”.

Entonces Meli le respondió: “Pero donde ella hubiera jugado mejor… hubiera podido avanzar más”. Sonia agregó: “Sí, yo ha hubiera protegido (…) cuando uno juega transparente pues bien le va”. Y, Meli concluyó: “Yo creo que está más arrepentida de haber hecho eso, en últimas como que se sacó ella misma. Donde no nos hubiéramos dado cuenta, seguiría jugando su juego con Karen y Paola a su conveniencia”.

También resaltó que, de ganar la prueba de sentencia a las mujeres, su próximo blanco será Karen Bayona, por su puesto de Beta. Es de recordar que, había o hay una supuesta alianza – no muy bien vista por Alpha - entre Camila, Paola y Karen.

¿Quiénes son los diez deportistas que están en la recta final de ‘Desafío Tthe Box?

En Alpha quedan solo tres:

1. ‘Meli’ al principio del programa estaba en Gamma, cuyo capitán fue el exparticipante Jhon J. Mosquera (Gago). El deportista estuvo en el ‘Desafió Súper Humanos’ del año 2017. Pero cuando Gamma dejó de existir porque precisamente Meli perdió una prueba de capitanas, la caleña terminó en Omega. Y, cuando pasó lo mismo con Omega, que dejó de existir porque Pipe perdió la prueba de capitanes, la deportista llegó a Alpha, donde está ahora.

2. Sonia empezó en Beta, cuyo capitán fue el exparticipante Augusto Castro (Tin). El deportista estuvo en la versión del año 2016 del reality. Empero, después de la prueba de capitanes hubo un movimiento de fichas entre los equipos y Sonia terminó en Alpha. Es la única Gamma original en pie.

3. Olímpico hace parte de los únicos tres exparticipantes que estuvieron en ‘Desafío The Box. Fue el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2018’ y, en esta nueva temporada del programa estuvo desde el inicio al frente de Alpha como líder. Es el único Alpha original en pie.

En Beta quedan siete deportistas:

4. Juan Manuel: Desde el principio ha competido en Beta.

5. Esteban: Desde el principio ha competido en Beta.

6. Pipe: En un principio estuvo en Omega, que vale recordar fue un cuarto equipo conformado por deportistas que no fueron elegidos por ninguno de los integrantes de los otros equipos liderados por los exparticipantes, por eso, Omega no contó con ningún exparticipante como capitán en sus filas. Sin embargo, cuando Omega dejó de existir Pipe terminó en Beta, donde está ahora.

7. Madrid: En un principio estuvo en Omega, ahora está en Beta.

8. Galo: En un principio estuvo en Omega, ahora está en Beta.

9. Karen: En un principio estuvo en Omega, ahora está en Beta.

10. Paola: En un principio estuvo en Omega, pero perdió un ‘Desafío a muerte’ y quedó eliminada. Posteriormente, Gabriela Sánchez de Alpha debió dar un paso al costado y retirarse por lesión, y en su lugar regresó Paola. Según las reglas del programa, cuando alguien se retira por una lesión su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada. Empero, con el movimiento de fichas que hubo después de la prueba de capitanes, la deportista terminó en Beta, donde está ahora.

