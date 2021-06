Álvaro Montero reveló qué le dijo el árbitro al que abrazó en la final de la Liga Betplay

Álvaro Montero reveló qué le dijo el árbitro tras abrazarlo en la final de la Liga Betplay. Foto: Colprensa

Álvaro Montero, portero campeón de la Liga Betplay con el Deportes Tolima este fin de semana, protagonizó uno de los hechos más curiosos de la temporada en el fútbol colombiano, pues, tras dar el pitido final, abrazó al juez del partido para celebrar el título. No obstante, el árbitro del juego, Carlos Ortega, mostró su disgusto con el portero y, luego de alejarlo, le sacó tarjeta amarilla.

Y es que el momento fue comentado por varios usuarios en redes sociales hasta convertirlo en tendencia. Muchos creen que el abrazo quizá se debió a que el primer hombre al que vio al frente el portero de 1,96 m de estatura para celebrar la tercera estrella del fútbol colombiano fue Ortega. Lo cierto es que el juez, visiblemente disgustado, amonestó a Montero sin importar que el parido ya hubiera culminado y el Tolima se hubiera declarado campeón.

Sin embargo, el guardameta nacido en La Guajira dialogó con el programa El VBar de Caracol Radio sobre lo sucedido, y habló sobre por qué lo hizo, qué le dijo el juez, qué sintió al ser nuevamente campeón y otros temas más.

“Tenía que dar una buena imagen (risas)... Es la emoción del juego, esa satisfacción de sentir el logro ahí tan cerca, esa sensación es única y fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Pero bueno, quedó una bonita imagen de una buena final”, contó sobre el abrazo en medio de risas.

Añadió: “Sinceramente no me di cuenta de nada, me di cuenta después cuando todo el mundo estaba enviando videos porque yo estaba celebrando, no me percaté, incluso, creo que me sacó amarilla o roja. La euforia se apoderó de mí. Me dijo ‘respétame, no lo puedes hacer’. Después que se bajaron los ánimos fui donde Ortega y le dije: profe discúlpame, pero fue la emoción del juego, tranquilo que no va a volver a pasar. Le pedí disculpas”.

Ante Millonarios, Montero logró su segundo título de liga con el Deportes Tolima tras el conseguido en 2018 contra Atlético Nacional. Sin embargo, reconoció que el logrado este fin de semana le provocó más emoción que el primero.

“Este me emocionó más por muchas situaciones, demasiadas cosas juntas y muchos sentimientos encontrados. Durante el semestre se hablaron muchas cosas, pero la constante siempre ha sido el trabajo”, afirmó.

Asimismo, no olvidó reconocer el trabajo del entrenador Hernán Torres, quien consiguió su cuarto título como entrenador.

“Las primeras palabras con las que llegó el profe al Deportes Tolima fue: ‘yo voy a trabajar para ser campeón con el equipo de mi tierra’. Siempre fue un objetivo claro y se trabajó para eso”, aseguró.

Su nivel le ha servido para ser tenido en cuenta en algunas oportunidades dentro de las convocatorias de la selección Colombia. No obstante, no fue llamado para hacer parte de la nómina que actualmente disputa la Copa América en Brasil, aunque reconoció que eso le permitió levantar un nuevo título con su equipo.

“Así es el fútbol, a veces se te cierran las puertas, pero se te abren otras (…) Mi capacidad está para estar en la selección Colombia, he dado muestra de eso sin sonar arrogante o prepotente. Lo cierto es que si yo quiero subir mi nivel tengo que salir a otro tipo de competencia”.

Su futuro parece estar lejos del Tolima en un corto plazo, pues en reiteradas ocasiones se ha mencionado la posibilidad de que Boca Juniors lo tenga en cuenta para ser el reemplazo de Esteban Andrada, quien recientemente fue confirmado como nuevo arquero del Monterrey de México.

Sobre su próximo destino dijo: “Espero lleguen cosas muy buenas, pienso que hemos construido cosas muy buenas y estoy en busca de una buena posibilidad. Si se da la evaluaremos con el club para que ambas partes salgan conformes”.

Cabe destacar que el arquero finalizó una temporada de algunos altibajos en la que estuvo por varios partidos sentado en el banco de suplentes y ausente en las últimas convocatorias de la selección de Colombia. Montero se recuperó y terminó disputando los juegos más importantes del semestre como los cuartos de final, semifinales y las finales, siendo clave en varios de esos duelos.

