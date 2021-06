Gobierno destinará $11 billones para mantener transferencias por pandemia

Un hombre cuenta billetes de 100.000 pesos colombianos en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Tal como lo dice en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Iván Duque, presidente de Colombia, mantendrá la emisión del Ingreso Solidario para las familias más afectadas por la pandemia del covid-19. La transferencia, la cual contaba con un punto en la descartada reforma tributaria, se iba a terminar durante este mes de junio.

“El Ingreso Solidario está previsto para expirar en el último día de este mes (...) y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso. Con gestión presupuestal y eficiencia en el DPS hoy quiero dejar claro que garantizaremos el Ingreso Solidario hasta finales del mes de agosto”, aseveró Duque.

Además, se une a que, dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se designaron $11,11 billones para proyectos de inversión social entre 2021 y 2022 y, entre ellos, destaca la transferencia de Ingreso Solidario.

“Se destacan particularmente las iniciativas de gasto social y de reactivación económica para el segundo semestre de 2021, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y proteger a los hogares más vulnerables de los continuados efectos de esta coyuntura”, reza el documento expedido por el Gobierno.

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, explicó que, en materia de gasto social y reactivación económica, el 46% de los recursos se irán para atender la pandemia. Por otro lado, el 37% serán para ayudar a los más vulnerables, 16% para reactivar economía y empleo y, finalmente, un 1% para otros usos sin especificar.

“Respecto del plan financiero 2021, sostendremos el déficit fiscal en 8,6% y esto se da considerando aún necesidades sociales que están en el proyecto de Inversión social, considerando también el buen desempeño de Colombia en materia económica”, explicó el ministro en la presentación.

Sin embargo, a comienzos de año, la advertencia del anterior Ministerio de Hacienda prometía que las transferencias sociales necesitaban, imperativamente, de una reforma tributaria. Alberto Carrasquilla, ministro, y Juan Alberto Londoño, viceministro, dijeron que sin mayores ingresos, las transferencias se acababan.

En esa ocasión, en un foro de la plataforma ProBogotá, el viceministro Londoño, quien tuvo que dar la cara por el fallido proyecto dada la ausencia mediática de Carrasquilla, advirtió que los subsidios por la pandemia se podrían ver afectados si el ajuste no pasaba por el legislativo.

“Si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”, expresó el exfuncionario durante su intervención.

Incluso infirió que, si no se apoya la reforma tributaria, es una clara intención de abandonar a los colombianos que se benefician de los ingresos solidarios. “¿Vamos a abandonar a esos 6 millones de hogares colombianos a los que les estamos llegando con los programas sociales? (...) si decimos que no, perfecto, Colombia decidió no apoyar a sus vulnerables, pero nuestra responsabilidad como Estado es seguirlos apoyando porque las condiciones de vulnerabilidad no les van a pasar mañana”, sentenció.

De acuerdo con el viceministro Londoño, para mantener las medidas de bienestar para la pandemia se necesitaban 11 billones de pesos, similar a la cifra propuesta por Restrepo. Cabe recordar que la reforma tributaria pretendía recaudar 26 billones de pesos, los cuales, según la retórica del funcionario, se iban en un gran porcentaje hacia subsidios.

“Para mantener esas reformas sociales, necesitamos $11 billones que nos cuesta anualmente ese programa y tenemos que pensar que eso tiene que salir de los colombianos que estamos en mejores condiciones”, explicó, quien también planteó que dentro del proyecto se encuentra un aparte que pretende mantener permanentemente los subsidios actuales.

