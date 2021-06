Acusan a Angélica Lozano de relacionar la ‘toma de Bogotá' con las tomas guerrilleras

Foto: Angélica Lozano, senadora del Partido Verde. (Colprensa - Sofía Toscano).

Este miércoles 9 de junio se llevó a cabo la ‘Toma de Bogotá', una movilización convocada por los sindicatos colombianos tras siete semanas de marchas en el país en el marco del paro nacional. A pesar de que la jornada transcurrió en su mayoría de manera pacífica, se presentaron algunos disturbios hacia el occidente de la ciudad, por lo que la senadora Angélica Lozano se pronunció.

“Menos mal la ‘toma’ no tenía naaaada que ver con las ‘tomas’ de ingrata recordación”, escribió en su cuenta de Twitter lo que le valió críticas fuertes por recordar las tomas guerrilleras o paramilitares que realizaban los grupos armados ilegales a varias poblaciones en la época más aguda del conflicto interno en el país.

Algunos usuarios rechazaron el comentario de la senadora de la Alianza Verde y uno se atrevió a preguntarle por la escena que se conoció hace unos días de un policía del Esmad con un cuchillo. “Es crimen el abuso policial agravado por servidores públicos. Es crimen atacar a policías. Es crimen destruir bienes públicos. El abuso policial no justifica crímenes de ciudadanos contra policías”, señaló y se declaró ‘tibia’ por no “justificar ningún crimen”.

Otro usuario le dijo que se fuera “de una vez a la derecha” ya que estaba ‘pelando el cobre’ y Lozano le dijo que repudiar el vandalismo no es asunto de derecha. “No hay que irse a ningún lado para reconocer el daño irreparable de distintos tipos de violencia y criminalidad. Algunos son más graves que otros, ninguno es aceptable”.

En otro comentario le dijeron que así no se hace política decente y democrática y ella salió a aclarar que no es equivalente a las tomas guerrilleras ni paramilitares de la década pasada. “La Gran Toma de Bogotá' de hoy no es equiparable a la movilización pacífica que se dio en el marco del actual paro”, afirmó la congresista.

Cómo fue la Toma

La jornada transcurrió con normalidad y uno de los momentos más importantes se dio cuando los manifestantes se reunieron a las afueras del Hotel Tequendama, lugar donde se hospedan los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, la movilidad en el occidente de la ciudad se vio afectada por plantones en la Calle 26 con carrera 96 y otros bloqueos. Ante esta situación, fue necesaria la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Gobierno, para evitar que se presenten desmanes.

Respecto a la operación de TransMilenio, se presentaron bloqueos y cierres temporales de estaciones y portales a lo largo de la mañana en Suba, el 20 de Julio, Usme y Américas.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a pesar de decir que entiende los motivos de la protesta, se mostró en completo desacuerdo con la decisión de seguir llamando a movilizaciones pues afirmó que la ciudad atraviesa por un momento crítico por cuenta de las cifras de contagios de covid-19.

“Bogotá no necesita toma de aglomeraciones sino de decisiones del gobierno nacional y el Comité del Paro. Tras 40 días de movilizaciones no han concertado nada y en cambio se ha disparado el contagio y mortalidad por covid-19. El camino es solucionar en vez de empeorar la situación”, aseveró la alcaldesa en Twitter.

En otro trino, minutos después, resaltó que las partes en las negociaciones del Gobierno deben concertar soluciones.

“Al menos durante dos semanas más seguiremos viendo las consecuencias de 40 días de aglomeraciones sin bioseguridad que generaron súper dispersión de covid-19. Reiteramos llamado al gobierno nacional y Comité del Paro para que concerten y solucionen en vez de dejar empeorar todo”, añadió la mandataria.

